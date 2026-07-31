Τα τελευταία χρόνια οι πνεύμονες πρασίνου στην Ελλάδα λιγοστεύουν από θηριώδεις πυρκαγιές, οι οποίες γίνονται αιτία να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτές οι φωτιές αποδεκατίζουν πυροσβέστες και συντρίβουν αεροσκάφη πυρόσβεσης, καίνε περιουσίες, επιβαρύνουν το περιβάλλον, ροκανίζουν τον εθνικό πλούτο, καταρρακώνουν την οικονομία της χώρας και των ανθρώπων της και καταστρέφουν αγροτική παραγωγή, δάση και πολύτιμο οξυγόνο.

Η κύρια αιτία για τις πυρκαγιές που κατακαίνε την Ελλάδα, είναι τα ασυντήρητα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και η «Ζούγκλα» την έχει επισημάνει κατ’ επανάληψιν τα τελευταία χρόνια, θέτοντας προ των ευθυνών τους όσους ευθύνονται για αυτό το έγκλημα, που έχει εθνική διάσταση και υπονομεύει την υπόσταση της χώρας, την άμυνα, την οικονομία και το περιβάλλον της.

Δείτε βίντεο με χαρακτηριστικές εικόνες που δείχνουν πώς οι σπινθήρες από τα καλώδια ανάβουν φωτιά σε λίγα δευτερόλεπτα:

Με επιτόπιες εποπτεύσεις και ρεπορτάζ, ήδη από το 2021, επισημαίνουμε ότι αν δεν συντηρηθεί σωστά το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεν πρόκειται να περιοριστούν οι πυρκαγιές.

Τώρα πλέον, που γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο μεγαλύτερος εμπρηστής των δασών μας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, αρχίζουν να συλλαμβάνουν υπαλλήλους, για να διασκεδάσουν την οργή των κατοίκων που βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη. Αυτό φαίνεται πως συνέβη στο Ρέθυμνο, όπου σπινθήρες από ξύλινες κολώνες άναψαν την φωτιά, που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και ένα από τα πιο σπάνια δάση της Ευρώπης, το Φοινικόδασος στην Πρέβελη, που ήταν τόπος έλξης για επισκέπτες και κατοίκους.

Συνέλαβαν τον υπεύθυνο διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ και εμμέσως πλην σαφώς παραδέχονται έτσι τις ευθύνες που υπάρχουν στα ασυντήρητα δίκτυά τους, στις παλιές ξύλινες κολώνες που δεν αντικατέστησαν, στους πυλώνες που δεν πλένονται και σπινθιρίζουν με τις υγρασίες, στους παλιούς μετασχηματιστές που είναι πλισμένες βόμβες, στους ασυντήρητους μονωτήρες που «τσιτσιρίζονται» λόγω υπερφόρτωσης και στα τριτοκοσμικά καλώδια που εξακολουθούν να απλώνονται δεκαετίες τώρα σε όλη την χώρα, την ίδια ώρα που η Ευρώπη υπογειοποιεί και εκσυγχρονίζει τα δίκτυά της.

Στην Ελλάδα όμως η «συντήρηση του δικτύου» είναι, δυστυχώς, κενό γράμμα από τότε που παραδόθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ. Η «Ζούγκλα» επισήμανε από τον Ιούνιο του 2024, το «εθνικό έγκλημα», για το οποίο ευθύνες έχουν όλοι: Από τον πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία μέχρι τους καρεκλοκένταυρους της περιβόητης εταιρείας, που ανέλαβε την διαχείριση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Μεγαλόσχημοι και καλοπληρωμένοι οι ιθύνοντες, κάθονται στα χλιδάτα γραφεία τους και παρακολουθούν τη χώρα να καίγεται ενώ οι ίδιοι επιμένουν να αγνοούν τις ευθύνες τους και δήθεν ψάχνουν εμπρηστές και οργανωμένα ή ανοργάνωτα σχέδια πίσω από κάθε πύρινη λαίλαπα, ενώ το ίδιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας είναι ο υπ’ αριθμόν 1 ύποπτος για τις φωτιές.

Ανάλογες είναι οι ευθύνες και της Πολιτικής Προστασίας, που έχει αναγάγει σε ρόλο της την έκδοση των ειδοποιήσεων από το 112 για να εκκενώνει περιοχές και να αποσύει τις ευθύνες της ενώ θα έπρεπε να εποπτεύει τα δίκτυα ηλεκτροφότησης και να ελέγχει το ΔΕΔΔΗΕ, όπου εντοπίζει προβλήματα και έλλειψη συντήρησης ή εκσυγχρονισμού.

Οι ανευθυνοϋπεύθυνοι χρόνια τώρα, κάνουν εξαγγελίες και φιέστες, αφήνοντας να χαθούν χωρίς να έχουν απορροφηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πυροπροστασία και παραδίδοντας στα ιδιωτικά συμφέροντα την ευθύνη για την συντήρηση του δικτύου, ως νέοι «Πόντιοι Πιλάτοι» που νίπτουν τας χείρας τους, λες και δεν τους αφορά πλέον η εγκληματική αδιαφορία του ΔΕΔΔΗΕ.

Όμως η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας -ιδίως όταν η εγκατάλειψή του γίνεται αιτία να χάνεται η δασική κάλυψη- είναι εθνική υπόθεση. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση είναι να επιστρέψει η συντήρηση του δικτύου στη ΔΕΗ, για να έχει την ευθύνη το Κράτος και όχι οι ιδιώτες, που το μόνο που κάνουν τα τελευταία χρόνια είναι να απολαμβάνουν τους παχυλούς μισθούς τους και να παρακολουθούν αδιάφορα την Ελλάδα να καίγεται.