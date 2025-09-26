Σκληρό παιχνίδι έχει παίξει η μοίρα στην οικογένεια του 11χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του χθες στην Ηγουμενίτσα, διασχίζοντας την διάβαση πεζών έξω από την επιχείρηση του πατέρα του. Η ίδια οικογένεια -που θρηνεί από χθες τον χαμό του παιδιού της- έχασε προ ετών με παρόμοιο και εξίσου τραγικό τρόπο ένα ακόμη μέλος της: την θεία του παιδιού και αδερφή της μητέρας του.

Σύμφωνα με το Star, πριν χρόνια η άτυχη νεαρή γυναίκα είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Εγνατία, την ώρα που σταμάτησε για να θηλάσει το παιδί της. Τότε ένας οδηγός, μετά από προσπέραση φορτηγού την χτύπησε και την παρέσυρε. Εκείνη σκοτώθηκε αλλά το παιδί της έζησε. Μάλιστα, έκτοτε μεγαλώνει ως το τέταρτο παιδί της οικογένειας που σήμερα θρηνεί την απώλεια του μικρού Μάξιμου.

Το παιδί χθες στις 11:00 το πρωί ένιωσε αδιαθεσία και ζήτησε να φύγει από το σχολείο του. Μάλιστα, επικοινώνησε και ενημέρωσε την μητέρα του, που συνεννοήθηκε να το μεταφέρει στην οικογενειακή επιχείρηση και μετά στο σπίτι.

Μόλις όμως το παιδί βρέθηκε να διασχίζει την διάβαση πεζών, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κατάστημα του πατέρα του, το παρέσυρε και το τραυμάτισε θανάσιμα το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 58χρονη, που συνελήφθη.

Έντρομοι οι γονείς του αντίκρισαν το παιδί τους αιμόφυρτο κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Περίοικοι και περαστικοί αγωνίστηκαν με γερανούς να σηκώσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν τον μικρό Μάξιμο, που μεταφέρθηκε πρώτα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 11χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Η οικογένεια, εκτός από το 11χρονο αγόρι, έχει ακόμη δύο παιδιά, εκ των οποίων ένα κοριτσάκι που ήταν δίδυμο με το αγοράκι που έχασε τη ζωή του.