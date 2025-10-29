Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσιάζει σήμερα τη νέα, βιοκλιματική του όψη, σηματοδοτώντας την μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου των τελευταίων πενήντα ετών. Η μεταμόρφωση φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ατζέντα 2030» για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε Live την τελετή:

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων πραγματοποιείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, έχοντας διαγνωστεί με κορονοϊό, παρακολούθησε με μάσκα.

Το έργο αναδεικνύει τη μετάβαση του ιστορικού κτιρίου στη νέα εποχή βιωσιμότητας, τεχνολογικής εξέλιξης και εθνικής αυτοπεποίθησης, ενώ αποτελεί συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών όπως η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο και περιλαμβάνει χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες της Ελλάδας, με τη συνεισφορά κυρίως ιδιωτών δωρητών.

Η νέα όψη και οι συμβολισμοί της

Το κεντρικό κτίριο μεταμορφώνεται σε φωτεινό, ζωντανό και ενεργειακά αποδοτικό χώρο, με πρόσοψη από κάθετους αλουμινένιους δοκούς που παρέχουν μερική ή πλήρη σκίαση από τον ήλιο. Το κτήριο έχει διαμορφωθεί με τρία κύρια στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στον περιβάλλοντα χώρο δημιουργούνται δύο νέα πάρκα: το αριστερό με 25 ελιές και το δεξί με 28, τιμώντας συμβολικά τις εθνικές εορτές της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου. Επιπλέον, φυτεύτηκαν 400 δέντρα στο άλσος του Υπουργείου, για να υπενθυμίσουν τα 400 χρόνια του οθωμανικού ζυγού.

Στην καρδιά της ανακαίνισης δεσπόζει η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» του Κώστα Βαρώτσου, μια εντυπωσιακή κατασκευή από διαφανείς γυάλινες κολόνες ύψους έως έξι μέτρων, διαπεραστές από το φως, που μετατρέπουν τον περιβάλλοντα χώρο σε έναν τόπο μνήμης και περισυλλογής.

Η ανακαίνιση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική, ιστορική μνήμη και περιβαλλοντική συνείδηση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον χώρο και την εθνική κληρονομιά.