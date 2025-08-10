Την επισήμανση ότι η κύρια αιτία για τις πυρκαγιές που κατακαίνε την Ελλάδα, είναι τα ασυντήρητα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, η «Ζούγκλα» την έχει κάνει πολλάκις εδώ και χρόνια. Με επιτόπιες εποπτεύσεις και ρεπορτάζ, ήδη από το 2021, επισημαίνουμε ότι αν δεν συντηρηθεί σωστά το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεν πρόκειται να περιοριστούν οι πυρκαγιές, όσο κι αν ψάχνουν να βρουν εμπρηστές για να αποσείσουν τις ευθύνες τους.

Όμως οι ανεύθυνοι περιορίστηκαν σε εξαγγελίες και φιέστες, αφήνοντας να χαθούν χωρίς να έχουν απορροφηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πυροπροστασία και αποψιλώνοντας με τις ευλογίες τους τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ από προσωπικό, μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες των οργανισμών αυτών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών.

Τώρα που γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο μεγαλύτερος εμπρηστής των δασών μας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, αρχίζουν να συλλαμβάνουν υπαλλήλους, για να διασκεδάσουν την οργή των κατοίκων που είδαν για άλλη μια φορά τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη. Όμως τώρα είναι ήδη αργά.

Για το ρεκόρ καταστροφής των ελληνικών δασών μέσα σε μια εξαετία, μπορεί να «καυχιέται» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς από το 2019 και μέχρι πέρυσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του European Forest Fire Information System (EFFIS) και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα.

Οι εκτιμήσεις για τη φετινή καταστροφή, που συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων ετών, υπολογίζουν ότι έχουν μέχρι τώρα καεί πάνω από 560.000 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Και έχουμε ακόμα τουλάχιστον τρεις μήνες μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος.

Θα αναλάβει κάποιος από την κυβέρνηση μια ελάχιστη ευθύνη; Θα παραδεχθεί για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός ότι απέτυχε; Και ποιο θα είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτών των σπάνιων παραδοχών, αν επιτέλους δεν αντιμετωπίσουν με σοβαρά μέτρα το πρόβλημα;

Οι πολίτες πληρώνουν πρόστιμα αν δεν συντηρήσουν και δεν καθαρίσουν, ως οφείλουν πλέον, τα οικόπεδά τους. Οι υπηρεσίες του κράτους όμως, για τη συνεχόμενη εγκληματική αδιαφορία τους, δεν έχουν καμία επίπτωση. Και τα δάση συνεχίζουν να καίγονται…

Δείτε από πότε η «Ζούγκλα» επισημαίνει τις ευθύνες της ΔΕΔΔΗΕ

«Από τη Θεσσαλία και την Εύβοια έως την Πελοπόννησο και την Αττική η εικόνα του Δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί απόγνωση. Ο φακός της “Ζούγκλας” είναι αυτόπτης μάρτυρας αυτής της εγκληματικής εγκατάλειψης των υποδομών και της ανύπαρκτης συντήρησης» επισημαίναμε ήδη από τον Αύγουστο του 2021.



«Έτσι έκαψαν την Ελλάδα οι ανεύθυνοι. Εκτός από τους ασυντήρητους μονωτήρες των καλωδίων που σπινθήριζαν λόγω υπερφόρτωσης, είχαν αφήσει όλο το σύστημα στην τύχη του. Δείτε τις μαχαιρωτές ασφάλειες του μετασχηματιστή. Είχαν κάνει μέσα φωλιά τα πουλιά γιατί έλειπε το καπάκι!!! Αίσχος!», ανέφερε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος τότε.

Έτσι έκαψαν την Ελλάδα οι ανεύθυνοι.Εκτός απο τους ασυντήρητους μονωτήρες των καλωδίων που σπινθήριζαν λόγω υπερφόρτωσης, είχαν αφήσει όλο το σύστημα στην τύχη του. Δείτε τις μαχαιρωτές ασφάλειες του μετασχηματιστή.Είχαν κάνει μέσα φωλιά τα πουλιά γιατί έλειπε το καπάκι!!!Αίσχος! pic.twitter.com/8svY3iM6pp — M Triantafyllopoulos (@Makis_Tr) August 9, 2021

Παράλληλα, δημοσίευε φωτογραφίες από επί τόπου επόπτευση του ξεχαρβαλωμένου δικτύου. «Ιδού λοιπόν επί τόπου για να διαπιστώσουμε μαζί τη συντήρηση του δικτύου. Χρειάζονται σχόλια; Οι εμπρηστές κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δείτε πόσο απέχουν τα ξερά χόρτα! Σε μικρή απόσταση το πευκοδάσος», επεσήμανε.

Ιδού λοιπόν επί τόπου για να διαπιστώσουμε μαζί την συντήρηση του δικτύου. Χρειάζονται σχόλια;Οι εμπρηστές κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δείτε πόσο απέχουν τα ξερά χόρτα!Σε μικρή απόσταση το πευκοδάσος. #φωτιες #Μητσοτακης pic.twitter.com/ZiCfAECQ0x — M Triantafyllopoulos (@Makis_Tr) August 11, 2021

«Κ. πρωθυπουργέ, από την αρχή ήταν φανερό παρά τις διαψεύσεις πως η φωτιά ξεκίνησε από το ασυντήρητο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αδυναμίες αυτού του δικτύου καθώς και η φθορά του είχε αποκαλυφθεί με δραματικό τρόπο κατά τη διάρκεια του χιονιά που έπληξε το χειμώνα που μας πέρασε την ανατολική Ελλάδα. Κανείς όμως δεν φαίνεται πως έβαλε μυαλό», τονίζαμε σε ρεπορτάζ της ίδιας περιόδου.

«Ο φωτογραφικός φακός αποκαλύπτει την τραγική κατάσταση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στη Γορτυνία. Ναι στην περιοχή όπου η φωτιά κατακαίει τα δάση και τις περιουσίες των πολιτών απειλώντας ακόμη και τη ζωή τους. Στη Γορτυνία όπου η πυρκαγιά δεν λέει να καταλαγιάσει. Έ όχι λοιπόν. Δεν φταίει κάποιος ανώνυμος εμπρηστής. Ούτε κάποιος πράκτορας ξένων μυστικών υπηρεσιών. Ούτε καν ο Θεός. Φταίει το γεγονός πώς αυτός ο τόπος ανέχεται ανίκανους κυβερνήτες και ανίκανες διοικήσεις. Φταίει η αδιαφορία, ο ωχαδερφισμός και η συλλογική άποψη των διοικούντων πώς η χώρα είναι φέουδο που προσφέρεται για την νομή του πλούτου της», ανέφερε η «Ζούγκλα» σε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή.

Κανενός υπευθύνου όμως το αυτί δεν ίδρωσε. Η κλιματική αλλαγή, οι εμπρηστές, οι ανεύθυνοι πολίτες, παρέμειναν οι μόνιμες δικαιολογίες, για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους και πράξουν το αυτονόητο.

Εκατομμύρια στρέμματα δασών κάηκαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια, από την ίδια αιτία. Συνεχόμενα τα ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» για το πρόβλημα.

Πέρυσι πάλι τα ίδια και πάλι σειρά καταγγελιών και ρεπορτάζ. «Επανειλημμένα έχει γράψει η “Ζούγκλα” για τις πυρκαγιές που οφείλονται στο εγκαταλελειμμένο δίκτυο της ΔΕΗ, εξαιτίας του οποίου καίγονται δάση μας.

Η συντήρηση και η επίβλεψη του δικτύου είναι, δυστυχώς, άγνωστη λέξη από τότε που παραδόθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ» γράφαμε τον Ιούνιο του 2024, δημοσιοποιώντας σχετικά βίντεο. Και πάλι τίποτα.



Φτάσαμε να καούν και προχθές 40.000 στρέμματα στη Νοτιοανατολική Αττική, να καταστεί σαφές ότι η φωτιά προκλήθηκε από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, για να συλληφθούν δύο υπάλληλοι. Οι υπεύθυνοι πότε θα λογοδοτήσουν; Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρέπει να καούν ακόμα για να αντιμετωπίσουν οι ανεύθυνοι το πρόβλημα;

Δυστυχώς, φαίνεται ότι και του χρόνου θα συνεχίζουμε με τα ίδια ρεπορτάζ, εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών, διότι η υπευθυνότητα που ζητούν από τους πολίτες να επιδεικνύουν, αποτελεί άγνωστη λέξη για αυτούς που τους διοικούν…