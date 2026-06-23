Με την έναρξη της περιόδου των διακοπών, η παρουσία του τοξικού λαγοκέφαλου αποτελεί μια νέα πηγή ανησυχίας για τους λουόμενους, εξαιτίας του βαθιού και ιδιαίτερα επώδυνου δαγκώματός του.

Το συγκεκριμένο ξενικό είδος (Lagocephalus sceleratus) εισήλθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Στην Ελλάδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2005 και έκτοτε εξαπλώθηκε σταδιακά, κατακλύζοντας τις ελληνικές θάλασσες.

Για την ενημέρωση των πολιτών και την πρόληψη των ατυχημάτων, έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χάρτης μέσω του Google My Maps.

Ο χάρτης αυτός φέρει τον τίτλο «Lagocephalus sceleratus», βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα) και καταγράφει λεπτομερώς την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του επικίνδυνου ψαριού στην Κρήτη, το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα παράλια όπου έχει εντοπιστεί.

Δείτε εδώ τον ψηφιακό χάρτη που δείχνει τα μέρη που υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα.

Απειλή για το Οικοσύστημα και τη Δημόσια Υγεία

Η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στο οικοσύστημα, αφού επιτίθεται στα υπόλοιπα ψάρια, διαταράσσοντας τη θαλάσσια ισορροπία, όσο και στη δημόσια υγεία.

Λόγω της επικινδυνότητάς του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει να «επικηρύξει» το είδος, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στους ψαράδες για την αλίευσή του.

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Εμείς, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες», υπογράμμισε, χθες 22 Ιουνίου, σε συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε τον πληθυσμό του. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση», τόνισε ο ίδιος.

Οι οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για το δάγκωμα

Παράλληλα, ο Ερυθρός Σταυρός έχει δημοσιεύσει οδηγίες για την προστασία των λουόμενων και επισημαίνεται ότι το ίδιο το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν ενέχει τοξικότητα, ωστόσο, το ψάρι διαθέτει εξαιρετικά ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και ακατάσχετη αιμορραγία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού οργανισμού στον κόσμο, σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκέφαλου, συνιστάται ο άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, η εφαρμογή σταθερής πίεσης με καθαρές γάζες ή πανί, η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αφού το τραύμα ίσως χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα.

Εφόσον βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή ή αν η αιμορραγία είναι έντονη, καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ (166).