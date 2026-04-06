Ιδιαίτερα πλούσια ήταν η δράση του ανήλικου ληστή ο οποίος με την απειλή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά από πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ πριν συλληφθεί από την αστυνομία για επτά ληστείες σε διάφορες περιοχές πλησίον του κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα την Ακρόπολη, τη Δάφνη, την Καλλιθέα και το Παγκράτι.

Ο μόλις 14 ετών κλέφτης, συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, το βράδυ της 31ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, κατηγορούμενος για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων, αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν 7 ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.