Δείτε τις πρώτες εικόνες από την εκκένωση των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά το τηλεφώνημα αγνώστου στη «Ζούγκλα» στις 9:31 το πρωί της Τετάρτης (25/2), ο οποίος είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε περιθώριο 40 λεπτών προκειμένου να εκκενωθούν τα δικαστήρια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκκένωση του χώρου των Δικαστηρίων.

Παράλληλα, η τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ευελπίδων από το ύψος της Μουστοξύδη μέχρι και τη Λεωφόρο Τσαλδάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε εικόνες έξω από τα δικαστήρια και τη Λεωφόρο Ευελπίδων