Τεταμένες στιγμές και ένταση έζησαν σήμερα το πρωί 20 Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες στην 10η SEREXPO, την ετήσια αγροτική έκθεση που φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο «Χρήστος Μέγλας» στις Σέρρες.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη μέρα προώθησης αγροτικών προϊόντων και καινοτομιών, κατέληξε σε πρωτοφανή επεισόδια, με πρωταγωνιστή τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, ο οποίος, αποδοκιμάστηκε εντονότατα με οξύτατες ύβρεις και βαρύτατους χαρακτηρισμούς από τους παριστάμενους αγρότες και κτηνοτρόφους. Μάλιστα, εκτός από τις ύβρεις, εκσφενδόνισαν εναντίον του, νερά και καφέδες, με την προσωπική του ασφάλεια να ενεργοποιείται άμεσα και να τον απομακρύνει από το σημείο, προτού η κατάσταση εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο.

Συγκεκριμένα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, απογοητευμένοι από την έλλειψη κυβερνητικών απαντήσεων σε κρίσιμα ζητήματα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί του Σαββάτου έξω από το εκθεσιακό κέντρο. Με πανό και συνθήματα, καταλάμβαναν το οδόστρωμα, εκφράζοντας την οργή τους για το πρόβλημα του ΑΤΑΚ, ενός συστήματος που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά τους και τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η αστυνομία και η τροχαία κλήθηκαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο βαριά.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», ο υφυπουργός Ανδριανός έφτασε στο χώρο για να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να ακούσει από κοντά τις αγροτικές προκλήσεις. Ωστόσο, η υποδοχή του ήταν… καυτή! Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες τον περίμεναν με… καφέδες και νερά στο χέρι.

Καθώς πλησίαζε, ξέσπασαν έντονες φωνές και κατηγορίες, με τους παρευρισκόμους να του φωνάζουν ότι είναι «ανεπιθύμητος» και να απαιτούν άμεσες απαντήσεις για τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κάποιοι από τους διαδηλωτές έριξαν καφέδες και νερά πάνω του, ενώ η κατάσταση απείχε ελάχιστα από να εξελιχθεί σε γενικευμένη σύγκρουση.

Δείτε τα βίντεο – ντοκουμέντα:

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, ο υφυπουργός δέχθηκε βροχή από ερωτήσεις και κατηγορίες, χωρίς να προλάβει να απαντήσει ικανοποιητικά. Η ασφάλειά του ενεργοποιήθηκε άμεσα, φυγαδεύοντάς τον βιαστικά μακριά από το πλήθος, προκειμένου να αποφευχθούν χειρότερα.

Η αστυνομία σχημάτισε ουρά για να καλύψει την υποχώρηση, ενώ οι αγρότες συνέχισαν τις διαμαρτυρίες τους, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Το επεισόδιο με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό είχε και άμεσες συνέπειες. Το Συνέδριο «AgroSerres», που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα, ματαιώθηκε οριστικά, αφήνοντας δεκάδες ομιλητές και επισκέπτες με ανοιχτό το στόμα.

Η SEREXPO, ωστόσο, συνεχίστηκε κανονικά εντός του εκθεσιακού χώρου, αν και η σκιά των επεισοδίων που προηγήθηκαν κάλυψε την ατμόσφαιρα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό με τον ξεσηκωμό των αγροτοκτηνοτρόφων, έρχεται να υπενθυμίσει τις βαθιές ρωγμές στον αγροτικό τομέα, όπου οι παραγωγοί νιώθουν εγκαταλελειμμένοι μπροστά σε γραφειοκρατικά εμπόδια και οικονομικές πιέσεις.

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για το ΑΤΑΚ και άλλα ζητήματα, ενώ η πλευρά του υπουργείου δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση.

Μέχρι τότε, η ένταση στις Σέρρες, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές στην Ελλάδα παραμένει ψηλά, και κατά συνέπεια όλοι αναρωτιούνται.

Πότε θα ακουστούν επιτέλους οι φωνές από την επαρχία;

Πηγή: voicenews.gr