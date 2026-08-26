Λυδία Παππά

Η δολοφονία της μητέρας τριών παιδιών στη Ροδόπη, το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου, από τον σύζυγό της, είναι η δέκατη δολοφονία γυναίκας που καταγράφεται στη χώρα μας από την αρχή του 2026.

Oυσιαστικά μετράμε δύο σχεδόν δολοφονίες γυναικών το μήνα. Πρόκειται για ένα νούμερο που προκαλεί σοκ και ανατριχίλα.

Δράστες είναι, κατά βάση, πρώην σύντροφοι ή σύζυγοι, που αρνούνται να δεχτούν, κυρίως, τον χωρισμό, ενώ ως βασικό κίνητρο για το έγκλημα είναι η ζήλια.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τις υποθέσεις που πάγωσαν την Ελλάδα στους πρώτους οκτώ μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο, μέσα σε 15 ημέρες, χάθηκαν τρεις γυναίκες, ενώ τον Αύγουστο, μέσα σε διάστημα τριών ημερών, δολοφονήθηκαν δύο γυναίκες.

28 Φεβρουαρίου 2026: Η δολοφονία της Νεκταρίας

Η Νεκταρία, μόλις 31 ετών, βρίσκεται νεκρή στον Κολωνό από τον σύντροφό της.

«Όταν άνοιξα την πόρτα και μπήκα στο σπίτι, αντίκρισα την Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή. Άρχισα να φωνάζω και να καλώ σε βοήθεια τη γιαγιά μου και τη θεία μου που βρίσκονταν στον πάνω όροφο, παρακαλώντας τους να καλέσουν το 166, το οποίο και κλήθηκε αμέσως από τη θεία μου», είπε στις δικαστικές αρχές περιγράφοντας τη στιγμή που τη βρήκε νεκρή.

Τα στοιχεία έδειχναν, όμως, ότι τη δολοφόνησε, με αποτέλεσμα να προφυλακιστεί με βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Ο κατηγορούμενος επέμενε αρχικά ότι ο θάνατος της ήταν παθολογικός.

30 Μαρτίου 2026: Νεκρές μητέρα και κόρη

Μία καταγγελία συγγενών για την εξαφάνιση ουσιαστικά μητέρας και κόρης, ήταν η αρχή για να αποκαλυφθεί η τραγωδία.

Ο γιος και αδερφός, αντίστοιχα, είχε σκοτώσει τις δύο γυναίκες, ενώ όταν τις εντόπισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμά τους, στου Ζωγράφου, ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Ο κατηγορούμενος, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος, υποστήριξε ότι ο θάνατός τους δεν ήταν δολοφονία και δεν τους δήλωσε, γιατί φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι.

30 Μαρτίου 2026: Η δολοφονία 59χρονης

Την ίδια ημέρα με το έγκλημα στου Ζωγράφου, αποκαλύπτεται και ένα άλλο έγκλημα με θύμα και πάλι γυναίκα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο δράστης την είχε στραγγαλίσει με μία ζώνη τυλιγμένη γύρω από το λαιμό της και ημίγυμνη. Ο δράστης παραμένει άφαντος.

19 Απριλίου: Η εκτέλεση της Ελευθερίας

Η 43χρονη Ελευθερία, μητέρα τριών παιδιών από τις Δάφνες Ηρακλείου, αγνοούνταν από τις 19 Απριλίου. Τρεις ημέρες αργότερα, οι αρχές την εντοπίζουν νεκρή στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της, σε ερημική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου. Είχε εκτελεστεί εν ψυχρώ με ένα όπλο εννιά χιλιοστών από τον πρώην σύντροφό της, που στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Πριν όμως βάλει τέλος στη ζωή του, προσπάθησε να κρύψει τη σορό και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να παραπλανήσει τις αρχές. Μετά το έγκλημα, αποκαλύφθηκε ότι της είχε βάλει και gps στο αυτοκίνητό της.

1η Ιουνίου: Η άγρια δολοφονία της Βασιλικής

Ξημερώματα Δευτέρας 1ης Ιουνίου. Οι γείτονες ενός ζευγαριού καλούν την αστυνομία ανήσυχοι, καθώς άκουσαν από το διαμέρισμα φασαρία και μία γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγα λεπτά μετά. Η Βασιλική ήταν νεκρή, εξαιτίας πολλαπλών τραυμάτων από μαχαίρι, με τον σύζυγό της να υποστηρίζει αρχικά ότι αυτοτραυματίστηκε ενώ στη συνέχεια ομολόγησε.

Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 10 και 6 ετών. Η έρευνα έδειξε ότι την παρακολουθούσε τον τελευταίο καιρό και στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι «θόλωσε».

9 Ιουνίου: Η δολοφονία μητέρας και γιου

Σε θρίλερ μέχρι και σήμερα έχει εξελιχθεί η δολοφονία της μητέρας και του γιου μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο. Οι αρχές προφυλάκισαν τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας, με τα στοιχεία όμως να μη δείχνουν εμπλοκή του, καθώς δε βρέθηκε στα χέρια του ούτε καν πυρίτιδα.

Η έρευνα συνεχίζεται με τον Ιταλό κατηγορούμενο να ετοιμάζεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης από τον Κορυδαλλό, όπου κρατείται προσωρινά.

15 Ιουνίου: Η δολοφονία της Αντιγόνης

Η Αντιγόνη, εν ενεργεία αστυνομικός, βρέθηκε νεκρή από τον ανήλικο γιο της, στο υπόγειο του σπιτιού της στη Δράμα. Είχε μαχαιρωθεί επτά φορές και ο ιατροδικαστής από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι η άτυχη γυναίκα αιφνιδιάστηκε, καθώς δε βρέθηκαν σημάδια πάλης.

Δράστης ήταν ο 50χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, που απειλούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή την Αντιγόνη, καθώς δεν δεχόταν το χωρισμό.

23 Αυγούστου: Η εκτέλεση στη Νέα Σμύρνη

Ο 48χρονος δολοφόνος και αυτόχειρας τα είχε σχεδιάσει όλα, όταν πήγε στο σπίτι της 45χρονης. Είχε μαζί του όπλο, την κλώτσησε και, στη συνέχεια, την εκτέλεσε, σε μία κίνηση που έδειχνε προμελέτη.

Η γυναίκα δεν ήθελε να είναι μαζί του, εκείνος δεν το δεχόταν και αποφάσισε να στερήσει από την κόρη της την ίδια της τη μητέρα.

26 Αυγούστου: Τη δολοφόνησε στα γενέθλια του παιδιού της

Η τελευταία δολοφονία είχε μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Το θύμα μία γυναίκα 44 ετών, επέστρεψε στο σπίτι της στη Ροδόπη για να γιορτάσει τα γενέθλια του παιδιού της. Την περίμενε, όμως, ο εν διαστάσει σύζυγος με ένα μαχαίρι στα χέρια, με το οποίο και της αφαίρεσε τη ζωή.