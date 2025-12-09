Η δύναμη της εικόνας αποτυπώνει με τον δικό της τρόπο όσα συνέβησαν στην Κρήτη με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ χθες.
Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά φωτοστιγμιότυπα, που δείχνουν τις στιγμές έντασης:
Ξύλο και πετροπόλεμος, πανό και αγανάκτηση αλλά και άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν για να μετακινηθούν από και προς τα αεροδρόμια του νησιού
Ένας αγρότης στο «σύννεφο» των καπνογόνων
Στιγμές έντασης πλάι στην κλούβα των ΜΑΤ
Αστυνομικός με αίματα στο πρόσωπο
Οι αγρότες με τις κατσούνες κυνηγούν αστυνομικό
Ταλαιπωρημένη και η ελληνική σημαία στα μπλόκα της Κρήτης
Τουριστικό λεωφορείο βρέθηκε στην γραμμή … πυρός έξω από το αεροδρόμιο
Συνθήματα και στα … αγγλικά, για όσους φτάνουν στα αεροδρόμια της Κρήτης και δεν κατανοούν τι ακριβώς συμβαίνει
Η κλούβα των ΜΑΤ μπήκε στο στόχαστρο κάποιων αγροτών που πέταξαν πέτρες και έσπασαν τα τζάμια της
Το περιπολικό δεν γλίτωσε από την μανία των κινητοποιήσεων στα Χανιά