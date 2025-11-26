Ένοχοι κρίθηκαν και οι 14 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο γνωστός ηθοποιός Α. Π., που δικάστηκαν σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ηθοποιός, με τα αρχικά Α.Π., που κατάγεται από την Δράμα και συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, είπε στην απολογία του ότι είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα χώρο «ευ ζην» και χάρηκε όταν μέσω μεσίτη βρήκε τα αγροτεμάχια και μάλιστα με χαμηλό μίσθωμα 30 ευρώ το μήνα. Όταν ρωτήθηκε αν γνώρισε τον ιδιοκτήτη τους είπε ότι τις λεπτομέρειες της είχε κανονίσει ο λογιστής του.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου και τον καταδίκασε σε 10 μήνες φυλάκισης ενώ αντίστοιχα οι ποινές όλων των συγκατηγορουμένων του κυμάνθηκαν από 10 – 18 μήνες.

Και οι 14 κάθισαν στο σκαμνί ως κατηγορούμενοι για απάτη και συνέργεια στην απάτη.