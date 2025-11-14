Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια από τις πιο πολύπλοκες και καλά οργανωμένες υποθέσεις παράνομου εμπορίου και «μαϊμού» κλοπών αυτοκινήτων έφεραν στο φως οι Αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δέκα άτομα συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής αλλά και στον Τύρναβο, ενώ ακόμη 28 άτομα φέρονται να είχαν υποβοηθητικό ρόλο στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση είχε αναπτύξει ολοκληρωμένο δίκτυο που κάλυπτε από κλοπές και πλαστογραφίες μέχρι ψευδείς δηλώσεις κλοπών με στόχο την απόσπαση ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αλλά και παράνομη ταξινόμηση και διάθεση οχημάτων. Το συνολικό όφελος από τη δράση τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1.030.000 ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του εκμεταλλεύονταν τα κενά στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου εισαγόμενων οχημάτων. Με πλαστά τιμολόγια και πλαστές άδειες ξένων αρχών, κατάφερναν να ταξινομήσουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, το σχέδιο περιλάμβανε αφαίρεση οχημάτων ίδιου τύπου, αλλοίωση αριθμών πλαισίου και κινητήρα, και τελικά πώληση σε ανυποψίαστους αγοραστές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Άλλο μέρος του κυκλώματος αναλάμβανε το… δεύτερο στάδιο της απάτης: την υποβολή ψευδών δηλώσεων κλοπής ώστε οι «μπροστινοί» να εισπράττουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Από το 2022, η οργάνωση είχε στήσει ακόμη και εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων–«βιτρίνα», στην οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές άτομα που όπως προκύπτει, δεν γνώριζαν τη δραστηριότητα και πληρώνονταν συμβολικά.

Παράλληλα, τα μέλη νοίκιαζαν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης, προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής και τα παρέδιδαν στο κύκλωμα για περαιτέρω διάθεση. Η ζημιά για την εταιρεία ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Αναλυτική ιεραρχία και καταμερισμός ρόλων

Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή δομή:

-52χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» συντόνιζε τις ενέργειες και έφτιαχνε τα πλαστά έγγραφα.

-35χρονη εντόπιζε «μπροστινούς» και διαχειριζόταν τη νομιμοποίηση των εσόδων.

-44χρονος και 34χρονη είχαν την ευθύνη πώλησης των οχημάτων και των ψευδών δηλώσεων.

-50χρονος λογιστής χειριζόταν τα οικονομικά και τη διαχείριση της εταιρείας-«φάντασμα».

-36χρονος, 30χρονος και 46χρονος πραγματοποιούσαν τις κλοπές, τη μεταβολή στοιχείων και την προώθηση των οχημάτων.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Στις έρευνες σε σπίτια και χώρους στάθμευσης, οι αστυνομικοί βρήκαν:

-73.330 ευρώ

-13 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα

-όπλα, σπρέι πιπεριού, κινητά, κλειδιά αυτοκινήτων, άδειες κυκλοφορίας

-πακέτα λαθραίων τσιγάρων

-πλήθος πλαστών εγγράφων και τιμολογίων

Τα κατασχεθέντα οχήματα εξετάζονται τώρα για να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί

Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί:

16 κλοπές αυτοκινήτων

13 ψευδείς δηλώσεις κλοπής για αποζημιώσεις

9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων

5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων

Οι συλληφθέντες, αρκετοί εκ των οποίων είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Ένας εξ αυτών είχε σε βάρος του εκκρεμές ένταλμα για κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί και να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.