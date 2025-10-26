Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ακόμα ένα περιστατικό υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά στα Φηρά της Σαντορίνης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, πρόκειται για 17χρονη κάτοικο του νησιού, ελληνικής καταγωγής, που είχε βγει να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή και κατέρρευσε μετά την κατανάλωση τεσσάρων ποτών. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τη διάθεση αλκοόλ στην ανήλικη.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, η 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, σε λιπόθυμη κατάσταση. Φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε μπαρ του νησιού.

Οι Αστυνομικές Αρχές – που ενημερώθηκαν περί τις έξι το πρωί – έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο κατάστημα της παρείχαν το αλκοόλ και ποιοι ευθύνονται για τη διάθεσή του σε ανήλικο. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ, όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των επαγγελματιών στην εστίαση, και τη νυχτερινή διασκέδαση όσον αφορά την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, καθώς πέρα αυτού, πρόσφατα έχασε τη ζωή της και η 16χρονη στο Γκάζι, σε παρόμοιο συμβάν.

Το νέο νομικό πλαίσιο για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

Με βάση τον νέο νόμο, οι πωλητές και υπεύθυνοι καταστημάτων υποχρεούνται να ταυτοποιούν την ενηλικότητα κάθε πελάτη πριν από την πώληση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται ρητά: «Η πώληση, η προσφορά και η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους και από ανηλίκους».

Ο πωλητής οφείλει να ελέγχει και να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη, ζητώντας την επίδειξη έγχαρτου ή ψηφιακού ταυτοποιητικού εγγράφου μέσω Gov.gr Wallet ή της ειδικής εφαρμογής KidsWallet.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή μη απόδειξης ενηλικότητας, απαγορεύεται η πώληση ή διάθεση του προϊόντος.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του νόμου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή για όσους: