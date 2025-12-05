Δραστήριος υπέρ του δέοντος αλλά όχι για καλό σκοπό. Ο λόγος για έναν 17χρονιο μαθητή ο οποίος είχε στην κατοχή του περισσότερα από δύο κιλά ινδικής κάνναβης.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν 25 χιλιάδες ευρώ, χρήματα που είχε κρυμμένα στο σπίτι του αλλά και σε άλλους χώρους, που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες, πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας.

Η σύλληψή του έγινε χθες (4/12) το πρωί από αστυνομικούς του τμήματος Αγίου Νικολάου, όταν πήγε στο σχολείο του, όπου και ακινητοποιήθηκε, του έγινε σωματικός έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του 20 γραμμάρια χασίς. Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται ο μίτος της Αριάδνης.