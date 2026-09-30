Ένα ακόμη στέλεχος του Στρατού Ξηράς αποδεικνύει στην πράξη ότι η στρατιωτική καθημερινότητα μπορεί να συνδυαστεί με τον απαιτητικό πρωταθλητισμό.

Ο λόγος για τον ΕΠΟΠ Δεκανέα Θανάση Κωσταρέλο, ο οποίος υπηρετεί στην 31η Ταξιαρχία και στο 535 Μ/Κ ΤΠ στον Έβρο και το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται για σημαντικές αγωνιστικές παρουσίες στον χώρο του bodybuilding.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, προπονητής του είναι ο Κωνσταντίνος Μπότσογλου. Ο Θανάσης Κωσταρέλος θα ακολουθήσει ουσιαστικά το ίδιο αγωνιστικό πρόγραμμα με τον προπονητή του, συμμετέχοντας στις ίδιες διοργανώσεις, με εξαίρεση τον αγώνα στην Ισπανία.

Για τον ΕΠΟΠ Δεκανέα, πάντως, οι αγώνες αυτοί δεν αποτελούν την πρώτη του επαφή με τη σκηνή.

Την προηγούμενη χρονιά συμμετείχε στο 1ο ALEXANDER CLASSIC στη Θεσσαλονίκη, καταφέρνοντας να κατακτήσει την 4η θέση σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική δουλειά και την προσήλωσή του στην προπόνηση.

Η προετοιμασία για τέτοιου επιπέδου διοργανώσεις απαιτεί καθημερινές θυσίες, αυστηρό πρόγραμμα, διατροφή, πολλές ώρες προπόνησης και κυρίως συνέπεια. Όταν μάλιστα όλα αυτά συνδυάζονται με τις υποχρεώσεις ενός εν ενεργεία στρατιωτικού, ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Ο Θανάσης Κωσταρέλος, ωστόσο, συνεχίζει την προσπάθειά του με στόχο ακόμη καλύτερες εμφανίσεις και νέες διακρίσεις.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, ο ΕΠΟΠ Δεκανέας Θανάσης Κωσταρέλος, με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μπότσογλου, συνεχίζει πλέον την προετοιμασία του για τις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις, φιλοδοξώντας να επιστρέψει με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.