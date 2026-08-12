Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της κορύφωσης της εξόδου για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου. Με γνώμονα την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή μετακίνηση των πολιτών, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός τροχονομικής αστυνόμευσης σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Κατόπιν ειδικών εντολών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας της χώρας έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας στις μετακινήσεις των εκδρομέων.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη δυνάμεων ανά τομέα, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Τα μέτρα που έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται περιλαμβάνουν:

Μπλόκα και Έλεγχοι : Αυξημένη παρουσία της Τροχαίας τόσο εντός των αστικών κέντρων, όσο και στα κομβικά σημεία εισόδου-εξόδου των πόλεων με μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

: Αυξημένη παρουσία της Τροχαίας τόσο εντός των αστικών κέντρων, όσο και στα κομβικά σημεία εισόδου-εξόδου των πόλεων με μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επικίνδυνα Σημεία : Στοχευμένη αστυνόμευση στα τμήματα του οδικού δικτύου που, βάσει στατιστικών, παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων.

: Στοχευμένη αστυνόμευση στα τμήματα του οδικού δικτύου που, βάσει στατιστικών, παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων. Λιμάνια και Αεροδρόμια : Εντατικοποίηση των μέτρων σε χώρους μαζικής αναχώρησης επιβατών, όπως λιμάνια, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και αεροδρόμια.

: Εντατικοποίηση των μέτρων σε χώρους μαζικής αναχώρησης επιβατών, όπως λιμάνια, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και αεροδρόμια. Συνεργεία Ελέγχου (Αλκοτέστ – Ταχύτητα): Ειδικά συνεργεία έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων, οι οποίες ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικές προσπεράσεις, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους/ζώνης).

Για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ρίξει στη «μάχη» μεγάλο αριθμό περιπολικών, μοτοσικλετών και συμβατικών οχημάτων, πλήρως εξοπλισμένων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο βρίσκονται σε ισχύ οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση.

Οδηγίες προς τους εκδρομείς

Η Ελληνική Αστυνομία, κάνοντας έκκληση για υπευθυνότητα στο τιμόνι, συνιστά στους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν τα εξής:

Προετοιμασία : Να πραγματοποιήσουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους πριν αναχωρήσουν και να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τον καιρό.

: Να πραγματοποιήσουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους πριν αναχωρήσουν και να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τον καιρό. Μηδενικό Αλκοόλ : Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί.

: Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί. Προσοχή και Κ.Ο.Κ. : Να τηρούν ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να σέβονται τις πινακίδες και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.

: Να τηρούν ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να σέβονται τις πινακίδες και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων. Όχι στο Κινητό : Να αποφεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που αποσπά την προσοχή τους από τον δρόμο.

: Να αποφεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που αποσπά την προσοχή τους από τον δρόμο. Εξοπλισμός Ασφαλείας : Η χρήση ζώνης ασφαλείας από όλους τους επιβάτες, του προστατευτικού κράνους για τους δικυκλιστές, καθώς και των ειδικών παιδικών καθισμάτων για τους ανηλίκους, είναι απολύτως υποχρεωτική.

: Η χρήση ζώνης ασφαλείας από όλους τους επιβάτες, του προστατευτικού κράνους για τους δικυκλιστές, καθώς και των ειδικών παιδικών καθισμάτων για τους ανηλίκους, είναι απολύτως υποχρεωτική. Υπευθυνότητα: Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες, προστατεύοντας με την περίσκεψή τους τόσο τους συνεπιβάτες τους, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, οι υπηρεσίες επικοινωνίας της ΕΛ.ΑΣ. θα φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με έκτακτα κυκλοφοριακά προβλήματα.