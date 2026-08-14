Δεκαπενταύγουστος: Μετ' εμποδίων η κορύφωση της εξόδου

Η μεγάλη φυγή των αδειούχων ενόψει του Δεκαπενταύγουστου κορυφώνεται σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ωστόσο εξελίσσεται μετ’ εμποδίων. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με τις ριπές των ανέμων στο Αιγαίο να ξεπερνούν κατά τόπους ακόμη και τα 100 χλμ./ώρα, έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Σε ισχύ απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου από το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια που εκτελούνται προς το Μαρμάρι.

Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11:00 το πρωί, οπότε και οι λιμενικές αρχές θα ενημερώσουν για το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Πειραιάς: Κανονικά η κίνηση, αλλά με ακυρώσεις και τροποποιήσεις

Αντίθετα, στο λιμάνι του Πειραιά η τεράστια επιβατική κίνηση διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, χωρίς όμως να λείπουν τα προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 24 πλοία ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν για Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ωστόσο σημειώθηκαν οι εξής αλλαγές:

Ακυρώθηκε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του «Blue Star Paros» (07:30) με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Σε ορισμένα από τα πλοία που θα αναχωρήσουν κανονικά, αναμένεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις προσεγγίσεις λιμανιών, καθώς οι δυσμενείς συνθήκες καθιστούν επισφαλή τον κατάπλου σε συγκεκριμένα νησιά.

Δεκαπενταύγουστος – Η ακτινογραφία της επιβατικής κίνησης

Παρά τις καιρικές αντιξοότητες, χιλιάδες εκδρομείς ταξιδεύουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με την κίνηση να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις ήδη από την Πέμπτη (13/8).

Τη συγκεκριμένη ημέρα, αναχώρησαν από τον Πειραιά 23.665 επιβάτες, με 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και 8.589 άτομα, με 55 δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό.

Παράλληλα, από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 αναχωρήσεις, μεταφέροντας 7.267 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έγιναν 8 δρομολόγια, με 2.754 ταξιδιώτες.

Για σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, βάσει των προκρατήσεων, η ροή παραμένει εξίσου αυξημένη από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις, με 22.894 επιβάτες για το Αιγαίο, καθώς και 60 συνολικά δρομολόγια (35 με ταχύπλοα και 25 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία) για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουν 7.632 παραθεριστές.