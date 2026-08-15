Ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συνθέτει έναν ξεχωριστό λατρευτικό χάρτη σε ολόκληρη τη Μακεδονία, με χιλιάδες πιστούς να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Στις καταπράσινες πλαγιές του Βερμίου, το προσκύνημα που ξεκίνησε το 1951 φιλοξενεί την ιστορική εικόνα που μετέφερε το 1931 ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης από τον Πόντο, μαζί με τον βαρύτιμο Σταυρό του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Γ΄ Μεγαλοκομνηνού και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του 644 μ.Χ.

Στις φετινές λατρευτικές εκδηλώσεις, όπου τελείται Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, λιτάνευση της εικόνας και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασιούλας, στον οποίο απονέμεται ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών.

Παράλληλα, στη Σιάτιστα Κοζάνης αναβιώνει το εντυπωσιακό έθιμο των καβαλάρηδων, με ρίζες στην Τουρκοκρατία. Καλοστολισμένα άλογα και αναβάτες με παραδοσιακές φορεσιές συγκεντρώνονται στην πλατεία της Χώρας και κατευθύνονται μέσω του μονοπατιού «Χαΐρι» στην Ιερά Μονή Παναγίας Μικροκάστρου για να προσκυνήσουν την εικόνα του 1603. Ακολουθεί η μεγάλη παρέλαση το μεσημέρι και ένα παραδοσιακό γλέντι με χάλκινα που διαρκεί έως το πρωί.

Πλήθος άλλων προσκυνημάτων κατακλύζεται από προσκυνητές σε κάθε γωνιά της περιοχής:

Η Μονή Παναγίας Μακρυρράχης στην Πιερία.

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Μονή Παναγίας Γουμένισσας στο Κιλκίς με την εικόνα του 13ου αιώνα.

Η Μονή Παναγίας Δοβρά στην Ημαθία με το ιαματικό αγίασμα.

Η Μονή Παναγίας Βύσσιανης στον Λευκώνα Σερρών.

Ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Βράσταμα Χαλκιδικής.

Η ιστορική Μονή στο Βόιο και ο ναός στην Πτολεμαΐδα.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αργότερα στα Εννιάμερα της Παναγίας στις 23 Αυγούστου στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ το Άγιον Όρος γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 28 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο. Εκεί, με ολονύκτιες αγρυπνίες, πανηγυρικές τράπεζες και την απόδοση τιμών σε κειμήλια όπως το «Άξιον Εστί» και η «Παναγία η Πορταΐτισσα», το Περιβόλι της Παναγίας σφραγίζει τον αυγουστιάτικο κύκλο λατρείας.

Πηγή: emakedonia