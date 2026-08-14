Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς του ελληνικού καλοκαιριού, με τη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου να δίνει το έναυσμα για ατελείωτα γλέντια από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα.

Από τα διονυσιακά πανηγύρια του Αιγαίου και τους κατανυκτικούς δωρικούς χορούς των Δωδεκανήσων, μέχρι τα ηπειρώτικα κλαρίνα κάτω από τους πλάτανους και τα πολυήμερα θεσσαλικά ξεφαντώματα, η ελληνική παράδοση αναβιώνει μέσα από τη συλλογική χαρά, το τοπικό κρασί και τη μοναδική φιλοξενία.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ελληνική ψυχή.

Τις ημέρες αυτές, οι πόλεις αδειάζουν και η ύπαιθρος, νησιωτική και ορεινή, μετατρέπεται σε ένα απέραντο υπαίθριο γλέντι.

Τα παραδοσιακά πανηγύρια δεν αποτελούν απλώς μια ευκαιρία για διασκέδαση, αλλά μια ζωντανή ιεροτελεστία συλλογικής μνήμης, αλληλεγγύης και επιστροφής στις ρίζες.

Τα Διονυσιακά και Νησιώτικα Πανηγύρια

Ικαρία (Λαγκάδα): Θεωρείται ο «βασιλιάς» των πανηγυριών και αποτελεί πλέον παγκόσμιο πόλο έλξης. Μέσα σε ένα πυκνό δάσος από βελανιδιές, χιλιάδες άνθρωποι (στην πλειοψηφία τους νέοι) γίνονται μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα. Ο Ικαριώτικος χορός ξεκινά το μεσημέρι της 15ης Αυγούστου και τελειώνει το επόμενο πρωί. Το ντόπιο «πράσινο κρασί» και το παραδοσιακό βραστό κατσίκι («ρασκό») τροφοδοτούν μια κατάσταση συλλογικής μέθης. Παράλληλα γλέντια στήνονται σε Γιαλισκάρι, Κουνιάδους, Ακαμάτρα, Καραβόσταμο, Περδίκι και Μονοκάμπι.

Όλυμπος Καρπάθου: Στην απομονωμένη Όλυμπο, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει αιώνες πριν. Το πανηγύρι είναι μια βαθιά θρησκευτική και λαογραφική εμπειρία. Οι γυναίκες, φορώντας τις εντυπωσιακές, χειροποίητες παραδοσιακές ενδυμασίες τους, συμμετέχουν με κατάνυξη στη Θεία Λειτουργία, ενώ οι άνδρες φορούν βασιλικό στο πέτο. Όταν το γλέντι ξεκινά, ο αρχέγονος ήχος από τις τσαμπούνες, τις λύρες και τα λαούτα δίνει τον τόνο για τον αργό, δωρικό «Κάτω Χορό». (Γιορτάζεται επίσης σε Απέρι και Μενετές).

Στην απομονωμένη Όλυμπο, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει αιώνες πριν. Το πανηγύρι είναι μια βαθιά θρησκευτική και λαογραφική εμπειρία. Οι γυναίκες, φορώντας τις εντυπωσιακές, χειροποίητες παραδοσιακές ενδυμασίες τους, συμμετέχουν με κατάνυξη στη Θεία Λειτουργία, ενώ οι άνδρες φορούν βασιλικό στο πέτο. Όταν το γλέντι ξεκινά, ο αρχέγονος ήχος από τις τσαμπούνες, τις λύρες και τα λαούτα δίνει τον τόνο για τον αργό, δωρικό «Κάτω Χορό». (Γιορτάζεται επίσης σε Απέρι και Μενετές). Αμοργός (Παναγιά Πανοχωριανή & Κατάπολα): Στη Λαγκάδα, τα βιολιά και τα λαούτα πλημμυρίζουν τα σοκάκια μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό της Παναγίας Επαναχωριανής. Στα Κατάπολα, η εικόνα της Παναγίας περιφέρεται πάνω σε καΐκια, σε μια θαλασσινή πομπή που κόβει την ανάσα. Στα τραπέζια κυριαρχούν τα αμοργιανά ρακόμελα, το «πατατάτο» (αρνί με πατάτες στη γάστρα) και το «ξιδάτο» (σούπα με εντόσθια).

Κάτω Κουφονήσι: Από τους ελεύθερους κατασκηνωτές μέχρι και όσους φτάνουν με καΐκια, όλοι γίνονται μια παρέα. Μετά τη λειτουργία της εκκλησίας της Παναγίας, οι πιστοί χορεύουν μέχρι πρωίας απολαμβάνοντας φρέσκο τηγανιτό ψάρι, ευγενική χορηγία των ντόπιων ψαράδων.

Από τους ελεύθερους κατασκηνωτές μέχρι και όσους φτάνουν με καΐκια, όλοι γίνονται μια παρέα. Μετά τη λειτουργία της εκκλησίας της Παναγίας, οι πιστοί χορεύουν μέχρι πρωίας απολαμβάνοντας φρέσκο τηγανιτό ψάρι, ευγενική χορηγία των ντόπιων ψαράδων. Τήνος (Υστέρνια, Βεναρδάδο, Κουμάρος): Το νησί της Μεγαλόχαρης με τους 62 οικισμούς και τις 750 εκκλησίες αποτελεί το επίκεντρο του προσκυνήματος. Πέρα όμως από τις τιμές στον ναό της Ευαγγελίστριας και τη μνήμη των θυμάτων του καταδρομικού «Έλλη», στήνονται μεγάλα παραδοσιακά γλέντια. Ξεχωρίζει το πανηγύρι ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στα Υστέρνια, καθώς και οι εκδηλώσεις στις 16 και 17 Αυγούστου σε Βεναρδάδο και Κουμάρο.

Πάρος (Παροικιά & Νάουσα): Όλοι συγκεντρώνονται στην Παροικιά για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής. Η περιφορά του επιταφίου καταλήγει σε γλέντι με παραδοσιακή μουσική, κρασί και μεζέδες, ενώ στη Νάουσα τα καΐκια στο λιμάνι ανάβουν δαδιά. Αξίζει επίσης η παραμονή στο νησί έως τις 23 Αυγούστου για το «Πανηγύρι των Πειρατών», με την αναπαράσταση της επιδρομής του Μπαρμπαρόσα.

Αστυπάλαια (Παναγία Πορταΐτισσα): Η γιορτή διαρκεί από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου. Το βράδυ της παραμονής, μετά τον Εσπερινό, ξεκινά το γλέντι στον περίβολο της εκκλησίας. Ανήμερα έχει την τιμητική του το «λαμπριανό» (αρνί γεμιστό), ενώ στις 16 Αυγούστου η γιορτή μεταφέρεται στον Πέρα Γιαλό για τα «Κουκάνια», με κολυμβητικούς αγώνες, «γιαουρτοτάισμα» με δεμένα μάτια και το παιχνίδι του γρασαρισμένου στύλου.

Η γιορτή διαρκεί από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου. Το βράδυ της παραμονής, μετά τον Εσπερινό, ξεκινά το γλέντι στον περίβολο της εκκλησίας. Ανήμερα έχει την τιμητική του το «λαμπριανό» (αρνί γεμιστό), ενώ στις 16 Αυγούστου η γιορτή μεταφέρεται στον Πέρα Γιαλό για τα «Κουκάνια», με κολυμβητικούς αγώνες, «γιαουρτοτάισμα» με δεμένα μάτια και το παιχνίδι του γρασαρισμένου στύλου. Κάσος (Πέρα Παναγιά): Αποτελεί το σταθερό ετήσιο ραντεβού των απανταχού ξενιτεμένων Κασιωτών. Ο χορός αρχίζει από νωρίς με τη συνοδεία λύρας και λαούτου, ενώ σερβίρονται τα ξακουστά, μικροσκοπικά κασιώτικα ντολμαδάκια και το παραδοσιακό πιλάφι.

Αποτελεί το σταθερό ετήσιο ραντεβού των απανταχού ξενιτεμένων Κασιωτών. Ο χορός αρχίζει από νωρίς με τη συνοδεία λύρας και λαούτου, ενώ σερβίρονται τα ξακουστά, μικροσκοπικά κασιώτικα ντολμαδάκια και το παραδοσιακό πιλάφι. Νίσυρος (Παναγιά Κυρά & Μανδράκι): Οι εορτασμοί ξεκινούν στις 14 Αυγούστου στην απομονωμένη Μονή Παναγιάς Κυράς, όπου λόγω νηστείας σερβίρεται πεντανόστιμη ρεβυθάδα με παραδοσιακή μουσική. Το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου σερβίρεται κοκκινιστό κρέας, μέχρι το γλέντι να μεταφερθεί το βράδυ στην κεντρική πλατεία στο Μανδράκι.

Οι εορτασμοί ξεκινούν στις 14 Αυγούστου στην απομονωμένη Μονή Παναγιάς Κυράς, όπου λόγω νηστείας σερβίρεται πεντανόστιμη ρεβυθάδα με παραδοσιακή μουσική. Το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου σερβίρεται κοκκινιστό κρέας, μέχρι το γλέντι να μεταφερθεί το βράδυ στην κεντρική πλατεία στο Μανδράκι. Λέσβος (Αγιάσος & Πέτρα): Μετά την περιφορά της εικόνας της Παναγιάς της Αγιάσου, το εορταστικό κλίμα μεταφέρεται στην πλατεία του χωριού με παραδοσιακές μπάντες. Ξεχωρίζουν οι εκατοντάδες προσκυνητές που συρρέουν στην Αγιάσο μετά από πεζοπορία 25 χιλιομέτρων, διανυκτερεύοντας στο προαύλιο του ναού.

Μετά την περιφορά της εικόνας της Παναγιάς της Αγιάσου, το εορταστικό κλίμα μεταφέρεται στην πλατεία του χωριού με παραδοσιακές μπάντες. Ξεχωρίζουν οι εκατοντάδες προσκυνητές που συρρέουν στην Αγιάσο μετά από πεζοπορία 25 χιλιομέτρων, διανυκτερεύοντας στο προαύλιο του ναού. Σέριφος (Παναγιά): Απαιτούνται αντοχές, καθώς η διασκέδαση διαρκεί για τρεις ολόκληρες ημέρες. Οι παλιότεροι είχαν το έθιμο το πρώτο ζευγάρι που θα χορέψει γύρω από την ελιά της εκκλησίας να παντρευτεί τον ίδιο χρόνο — μια παράδοση που κρατά το κέφι αμείωτο μέχρι σήμερα.

Απαιτούνται αντοχές, καθώς η διασκέδαση διαρκεί για τρεις ολόκληρες ημέρες. Οι παλιότεροι είχαν το έθιμο το πρώτο ζευγάρι που θα χορέψει γύρω από την ελιά της εκκλησίας να παντρευτεί τον ίδιο χρόνο — μια παράδοση που κρατά το κέφι αμείωτο μέχρι σήμερα. Σύρος (Άνω Σύρος & Βάρη): Στην Άνω Σύρο, οι ρεμπέτες του νησιού κατακλύζουν με τις μελωδίες τους τις ταβέρνες και τα σοκάκια στο πλαίσιο της γιορτής «Αυγουστιάτικα φεγγάρια». Επιπλέον, στη Βάρη στις 16 Αυγούστου πραγματοποιείται το πανηγύρι της Μεταστάσεως της Θεοτόκου.

Στην Άνω Σύρο, οι ρεμπέτες του νησιού κατακλύζουν με τις μελωδίες τους τις ταβέρνες και τα σοκάκια στο πλαίσιο της γιορτής «Αυγουστιάτικα φεγγάρια». Επιπλέον, στη Βάρη στις 16 Αυγούστου πραγματοποιείται το πανηγύρι της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Σίκινος (Χώρα): Οι «Μέρες Ντοκιμαντέρ», το κινούμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ του νησιού, ενσωματώνονται στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Στην πλατεία της Χώρας πραγματοποιούνται φωτογραφικές προβολές, ενώ το γλέντι συνεχίζεται με νησιώτικα συγκροτήματα.

Οι «Μέρες Ντοκιμαντέρ», το κινούμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ του νησιού, ενσωματώνονται στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Στην πλατεία της Χώρας πραγματοποιούνται φωτογραφικές προβολές, ενώ το γλέντι συνεχίζεται με νησιώτικα συγκροτήματα. Τζιά / Κέα (Παναγιά Καστριανή): Το νησί γιορτάζει πάνω σε έναν απότομο βράχο με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Οι νοικοκυρές σερβίρουν το παραδοσιακό «πατατάτο» με τη συνοδεία άφθονου ντόπιου κρασιού.

Το νησί γιορτάζει πάνω σε έναν απότομο βράχο με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Οι νοικοκυρές σερβίρουν το παραδοσιακό «πατατάτο» με τη συνοδεία άφθονου ντόπιου κρασιού. Ιθάκη (Ανωγή): Στην πέτρινη αυλή του ιστορικού καμπαναριού της Ανωγής, οι γρήγοροι νησιώτικοι χοροί μπλέκονται αρμονικά με σκοπούς από ολόκληρη την Ελλάδα, σε ένα μουσικό μωσαϊκό με φόντο τη συγκλονιστική θέα προς το Ιόνιο.

Στην πέτρινη αυλή του ιστορικού καμπαναριού της Ανωγής, οι γρήγοροι νησιώτικοι χοροί μπλέκονται αρμονικά με σκοπούς από ολόκληρη την Ελλάδα, σε ένα μουσικό μωσαϊκό με φόντο τη συγκλονιστική θέα προς το Ιόνιο. Κέρκυρα (Καρουσάδες, Περουλάδες, Σταυρός): Στις Καρουσάδες, τις Περουλάδες και στον Σταυρό του Δήμου Αχιλλείων, οι επισκέπτες ζουν ένα επτανησιακό πανηγύρι με τα καλύτερα ψητά του νησιού υπό τον ήχο των παραδοσιακών βιολιών.

Τα Αυθεντικά Ορεινά και Ηπειρωτικά Γλέντια

Βίτσα Ζαγοροχωρίων: Η παράδοση συναντά την απόλυτη αυθεντικότητα. Γύρω από τον επιβλητικό, αιωνόβιο πλάτανο της κεντρικής πλατείας, Ηπειρώτες και ταξιδιώτες γίνονται ένα, πιάνονται χέρι-χέρι και παρασύρονται από τους αρχέγονους ρυθμούς. Το ντόπιο βαρύ κρασί, τα χειροποίητα τυριά και τα εκλεκτά ντόπια κρέατα συνοδεύουν το γλέντι, ενώ το ηπειρώτικο κλαρίνο κρατά ζωντανό τον ρυθμό του αργού, δωρικού χορού.

Γαρδίκι Τρικάλων: Στην πέτρινη πλατεία του ξακουστού ορεινού χωριού, το πανηγύρι είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία που κρατά πάνω από τρεις μέρες, με την απόλυτη κορύφωση ανήμερα της Παναγίας. Το ντόπιο, αγνό τσίπουρο ρέει άφθονο στα τραπέζια και τα καλοψημένα ψητά κρέατα αποθεώνουν τη θεσσαλική φιλοξενία.

Στην πέτρινη πλατεία του ξακουστού ορεινού χωριού, το πανηγύρι είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία που κρατά πάνω από τρεις μέρες, με την απόλυτη κορύφωση ανήμερα της Παναγίας. Το ντόπιο, αγνό τσίπουρο ρέει άφθονο στα τραπέζια και τα καλοψημένα ψητά κρέατα αποθεώνουν τη θεσσαλική φιλοξενία. Δροσοπηγή Κόνιτσας & Άνω Ραβένια Ιωαννίνων: Η Ήπειρος πρωταγωνιστεί με παραδοσιακά γλέντια. Στη Δροσοπηγή, η Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών διοργανώνει διήμερο πανηγύρι στις 14 & 15 Αυγούστου με παραδοσιακές κομπανίες. Στα Άνω Ραβένια του Δήμου Πωγωνίου, στις 15 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημερήσιο παραδοσιακό τραπέζι που εξελίσσεται σε βραδινό γλέντι.

Η Ήπειρος πρωταγωνιστεί με παραδοσιακά γλέντια. Στη Δροσοπηγή, η Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών διοργανώνει διήμερο πανηγύρι στις 14 & 15 Αυγούστου με παραδοσιακές κομπανίες. Στα Άνω Ραβένια του Δήμου Πωγωνίου, στις 15 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημερήσιο παραδοσιακό τραπέζι που εξελίσσεται σε βραδινό γλέντι. Βαλανίδα Ελασσόνας: Σε χαμηλό υψόμετρο στα βόρεια της Ελασσόνας, στην πλατεία του χωριού στήνεται στις 14 και 15 Αυγούστου διήμερο γλέντι με κλαρίνα που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε χαμηλό υψόμετρο στα βόρεια της Ελασσόνας, στην πλατεία του χωριού στήνεται στις 14 και 15 Αυγούστου διήμερο γλέντι με κλαρίνα που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Άβορος Φωκίδας: Στην πλαγιά της Αετοράχης των Βαρδουσίων, σε υψόμετρο 750 μέτρων μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος από καστανιές και έλατα, το χωριό Άβορος διοργανώνει από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου ένα παραδοσιακό τριήμερο πανηγύρι.

Παράδοσεις, Ειδικά Έθιμα και Γαστρονομία

Οξύλιθος Εύβοιας (Το Στιφάδο των 170 Καζανιών): Κάθε 15 Αυγούστου, η πλατεία του Οξύλιθου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο υπαίθριο γαστρονομικό εργαστήριο. Το χωριό γεμίζει από το άρωμα του μοσχαρίσιου στιφάδου, το οποίο μαγειρεύεται με μυστική συνταγή σε 170 καζάνια ταυτόχρονα για να φιλέψει χιλιάδες προσκυνητές. Το ντόπιο κρασί ρέει άφθονο και τα παραδοσιακά όργανα δίνουν τον ρυθμό.

Κάθε 15 Αυγούστου, η πλατεία του Οξύλιθου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο υπαίθριο γαστρονομικό εργαστήριο. Το χωριό γεμίζει από το άρωμα του μοσχαρίσιου στιφάδου, το οποίο μαγειρεύεται με μυστική συνταγή σε 170 καζάνια ταυτόχρονα για να φιλέψει χιλιάδες προσκυνητές. Το ντόπιο κρασί ρέει άφθονο και τα παραδοσιακά όργανα δίνουν τον ρυθμό. Τεγέα Αρκαδίας (Διαγωνισμός Παραδοσιακών Χορών): Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο μαζικά πανηγύρια της Πελοποννήσου, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ο περίφημος πανελλήνιος διαγωνισμός παραδοσιακού χορού και τραγουδιού, που διατηρεί ζωντανή τη μουσική κληρονομιά του τόπου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο μαζικά πανηγύρια της Πελοποννήσου, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ο περίφημος πανελλήνιος διαγωνισμός παραδοσιακού χορού και τραγουδιού, που διατηρεί ζωντανή τη μουσική κληρονομιά του τόπου. Κοντοβάζαινα Αρκαδίας: Στο καταπράσινο αυτό χωριό με τα πολλά πλατάνια —τόπο καταγωγής του ποιητή Τάσου Λειβαδίτη— διοργανώνεται μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην πλατεία του Αγίου Νικολάου.

Τα πανηγύρια του Αυγούστου δεν είναι απλώς μια διέξοδος για οικονομική διασκέδαση, αλλά η ζωντανή απόδειξη της αυθεντικής Ελλάδας!