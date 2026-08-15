Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Αλέξης Σφαέλος

Την εμφάνισή τους έκαναν και φέτος τα «φιδάκια της Παναγίας», στην Κεφαλονιά, προσελκύοντας εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές, που πήγαν στο νησί για τον Δεκαπενταύγουστο προκειμένου να δουν από κοντά τα «ευλογημένα» ζώα του Ιερού Ναού Παναγίας Φιδούσας στο Μαρκόπουλο.

Το μήκος τους δεν ξεπερνά το ένα μέτρο, έχουν δέρμα βελούδινο και στο κεφάλι και τη γλώσσα τους, σχηματίζεται ένα μικρό σταυρουδάκι.

Η «Ζούγκλα» επισκέφτηκε τα ιερά φιδάκια απο κοντά:

Σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση, την πρώτη εμφάνισή τους την έκαναν πριν περίπου 470 χρόνια, όταν ξένα πλοία προσάραξαν στο νησί και οι πειρατές προσπάθησαν να βεβηλώσουν την Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Οι μοναχές προσευχήθηκαν στην Παναγία για να τις προστατέψει. Με τη σειρά της, η Παναγία εισακούοντας τις προσευχές τους, έστειλε φίδια που περικύκλωσαν το μοναστήρι και έδιωξαν τους πειρατές σώζοντας έτσι και τις καλόγριες.

Τα «αγιόφιδα» της Παναγιάς, που έχουν δώσει και το όνομά τους στην Παναγία της Φιδιώτισσα, θεωρούνται ακίνδυνα και θαυματουργά, και πολλοί μαρτυρούν πως όταν τα ακούμπησαν, θεραπευτήκαν από ανίατες αρρώστιες.