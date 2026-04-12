Σε 14 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στην Αττική το βράδυ της Ανάστασης (11/4), ενώ εντοπίστηκε πλήθος εμπρηστικών μηχανισμών, ναυτικών φωτοβολίδων και κροτίδων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εκπόνησε και υλοποίησε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και στοχευμένο επιχειρησιακό σχέδιο το βράδυ της Ανάστασης, με βασικό στόχο την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων φαινομένων, όπως η ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, φωτοβολίδων και κροτίδων σε Ιερούς Ναούς και χώρους συνάθροισης πολιτών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με έμφαση σε περιοχές όπου είχαν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά κατά το παρελθόν.

Συλλήψεις σε Νέο Κόσμο, Καλλιθέα, Παιανία και Κορωπί

Οι επιχειρησιακές δράσεις οδήγησαν στη σύλληψη δέκα ατόμων στο Νέο Κόσμο, δύο ατόμων στην Καλλιθέα, ενός ατόμου στην Παιανία και ενός ατόμου στο Κορωπί.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε επιμελώς κρυμμένα σημεία πλησίον Ιερών Ναών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί (μολότοφ), 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και πέντε εύφλεκτα δοχεία.

