Σχέδιο εισβολής και ένοπλης επίθεσης σε σχολείο από 14χρονο μαθητή γυμνασίου σε μικρή πόλη της περιφέρειας ματαιώθηκε χάρη σε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Καθημερινής βασισμένο σε αστυνομικά έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της εφημερίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ανήλικος αναζητούσε στο διαδίκτυο όπλα και πολεμικό εξοπλισμό με σκοπό να εισβάλει σε σχολείο και να τιμωρήσει, όπως ο ίδιος ανέφερε, άλλα παιδιά τα οποία φέρονται να τον εκφόβιζαν συστηματικά, λεκτικά και σωματικά.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν νωρίτερα τη φετινή χρονιά από ξένη υπηρεσία ότι άγνωστο πρόσωπο με λογαριασμό στην εφαρμογή Telegram είχε εκδηλώσει πρόθεση να διαπράξει μαζική επίθεση με όπλα, ενώ με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου είχε δημιουργηθεί λογαριασμός και στο Snapchat.

Από την αρχική έρευνα οι Αρχές κατέληξαν σε μια οικογένεια στην ελληνική επαρχία που μεγάλωνε ένα αγόρι 14 ετών.

Η αγορά πολεμικού μαχαιριού, η απόπειρα απόκτησης όπλου και η παρέμβαση του πατέρα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, πριν ακόμη ξεκινήσει η έρευνα με αφετηρία το προφίλ στο Telegram, ο 14χρονος είχε παραδεχθεί στον πατέρα του ότι είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα για να του βρει όπλο, ο οποίος όμως τον εξαπάτησε, ισχυριζόμενος ότι το ήθελε για σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Παράλληλα, είχε κρύψει ένα πολεμικό μαχαίρι 35 εκατοστών που είχε αγοράσει από ηλεκτρονικό κατάστημα, με τη δικαιολογία ότι το χρειαζόταν στο ψάρεμα. Ο πατέρας μετέβη τότε με τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πόρτα της οικογένειας στο πλαίσιο της έρευνας, ο 14χρονος παραδέχθηκε ότι για καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα από μια παρέα ανηλίκων και ότι αποφάσισε πως το σωστό θα ήταν να τιμωρηθούν.

Η δικογραφία και οι εκτιμήσεις των Αρχών

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία και τη διαβίβασε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος διέταξε κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 14χρονο.

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι στην υπόθεση δεν τεκμηριώνεται ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση ή τρομοκρατικό κίνητρο, υπογραμμίζοντας ότι τα ευρήματα παραπέμπουν σε κλιμάκωση προς στοχευμένη βία με βασικό κίνητρο την εκδίκηση εξαιτίας μακροχρόνιου σωματικού και λεκτικού εκφοβισμού.