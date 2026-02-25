Σοβαρό τροχαίο με ανήλικο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου, στην Οινόη, όταν ένας 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά αυτοκινήτου των γονιών του από τη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να καρφωθεί σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο ανήλικος έφυγε από το παρμπρίζ και βγήκε εκτός του οχήματος, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διασωληνώθηκε, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Έπειτα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου πλέον νοσηλεύεται διασωλημένος, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.