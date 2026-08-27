Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου υπηκόου Γερμανίας, κατόπιν σχετικής καταγγελίας που υπέβαλε σε βάρος του ένας 13χρονος ανήλικος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ενετικού Λιμένα Ρεθύμνου.

Οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, βάσει του άρθρου 337, παράγραφος 1, του Ποινικού Κώδικα.

Τη σχετική προανάκριση έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν.