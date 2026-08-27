Στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε ανήλικος με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το 13χρονο παιδί ήταν ο πρώτος ανήλικος που μολύνθηκε φέτος.

Ανέβασε πυρετό, ενώ εκδήλωσε και άλλα συμπτώματα, τα οποία ωστόσο δεν ήταν βαριά. Ο 13χρονος πλέον έχει πάρει εξιτήριο.

Σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2026 μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Την τελευταία εβδομάδα, διαγνώσθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2026 έως τις 26 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών.