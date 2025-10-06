Δεκτό αναμένεται να γίνει σήμερα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να διεξάγει τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιού του Ντένις, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Μέχρι στιγμής είχε εγκριθεί το αίτημά του για εκταφή, αλλά μόνον για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης μέσω DNA.

Η δικαιοσύνη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ικανοποιήσει πλήρως το αίτημα του απεργού πείνας, ο οποίος ζητά τη διενέργεια όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που δεν έγιναν κατά την φάση της ανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του γιου του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προσανατολίζεται να εγκρίνει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων, για τις οποίες έχει ήδη αποφασιστεί ή πρόκειται να αποφασιστεί εκταφή, ύστερα από σχετικά αιτήματα των οικογενειών τους.

Η νέα εισαγγελική απόφαση θα αφορά όχι μόνο τις διαδικασίες ταυτοποίησης μέσω DNA, για τις οποίες είχε δοθεί άδεια από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και τη διεξαγωγή τοξικολογικών και ιστολογικών ελέγχων, όπως ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των παιδιών τους. Μέχρι σήμερα, στις ιατροδικαστικές εκθέσεις αναφέρεται η απανθράκωση, χωρίς όμως να γίνεται εξακρίβωση του μηχανισμού θανάτου, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο. Έτσι, οι γονείς δεν γνωρίζουν αν τα παιδιά τους ήταν νεκρά ή ζωντανά όταν κάηκαν.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν εντός της ημέρας από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Λάρισας.