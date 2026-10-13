Η εικόνα ενός μαθητή με το κινητό στο χέρι να παραγγέλνει φαγητό, καφέ ή ενεργειακά ποτά μέσω εφαρμογών delivery δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο, αλλά καθημερινή συνήθεια έξω από τα γυμνάσια και τα λύκεια.

Παρά τη ρητή απαγόρευση του Υπουργείου Παιδείας για την παράδοση φαγητού από εξωτερικά καταστήματα, τα μηχανάκια των διανομέων καταφθάνουν ασταμάτητα στις σχολικές αυλές, αντικαθιστώντας τη παραδοσιακή επίσκεψη των παιδιών στο κυλικείο.

Η αιτία της ραγδαίας αυτής αλλαγής εντοπίζεται στον νέο κανονισμό που κοινοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος απαγόρευσε πλήθος ειδών και επέβαλε αυστηρές προδιαγραφές στα εναπομείναντα προϊόντα. Η μείωση των ποσοτήτων, όπως η διάθεση τυρόπιτας μόλις εκατό γραμμαρίων, αδυνατεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες εφήβων δεκαέξι και δεκαεπτά ετών, στρέφοντάς τους αναγκαστικά σε εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των κυλικείων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού, καθώς τα εξειδικευμένα αυτά προϊόντα δεν παράγονται μαζικά από τις εταιρείες, αφού δεν έχουν ζήτηση στην ελεύθερη αγορά. Η έλλειψη διαθέσιμων ειδών στη χονδρική, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση της πελατείας που αγγίζει έως και το 50%, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Με 350 κυλικεία να έχουν βάλει ήδη λουκέτο στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πολλούς ισολογισμούς να παραμένουν ζημιογόνοι, το μέλλον της σχολικής σίτισης διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.