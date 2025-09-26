Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Δίπλα στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι βρέθηκαν σήμερα (26/9) το απόγευμα ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσσα Μποφίλιου. Μίλησαν μαζί του, με την σύζυγό του και με τον συμπαραστάτη του απεργό πείνας Δημήτρη Οικονομόπουλο.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, μιλώντας στις κάμερες, είπε ότι δεν είναι αρκετή απλά η εκταφή της σορού του Ντένις, αν δεν χορηγηθεί και η άδεια για τις τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να μάθει ο πατέρας και όλη η ελληνική κοινωνία από τι πέθανε το παιδί του.

Η Νατάσσα Μποφίλιου δήλωσε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό των απεργών πείνας, μέχρι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι συγγενείς, προκειμένου να εξακριβωθεί η αλήθεια και να υπάρξει πραγματικά δικαιοσύνη.

Δείτε τις δηλώσεις τους:

Δείτε φωτογραφίες: