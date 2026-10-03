Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα από αστυνομικούς της Ασφάλειας, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εντόπισαν έναν άνδρα σε μεταφορική εταιρεία, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να παραλάβει δέμα από τη Γαλλία. Κατά τον έλεγχο του δέματος βρέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 2,5 κιλών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Ακολούθησε έρευνα για τον τελικό παραλήπτη του δέματος, τα στοιχεία του οποίου φέρεται να υπέδειξε ο συλληφθείς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και το δεύτερο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, στις οικίες των δύο συλληφθέντων, κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα,στις 30-9-2026 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών«Ελευθέριος Βενιζέλος»,εντοπίστηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών,ένα δέμα, προερχόμενο από τη Γαλλία, το οποίο περιείχε συνολικά -2- κιλά και -490- γραμμάρια κάνναβης.

Έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών οργανώθηκε άμεσα συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δυο κατηγορούμενοι στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα ο ένας κατηγορούμενος μετέβη σε υποκατάστημα εταιρίας ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβει το δέμα, για λογαριασμό του δεύτερου κατηγορούμενου, έναντι χρηματικού αντιτίμου και κατά την παραλαβή του δέματος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οικία του και συνέλαβαν τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του, απωθώντας τους αστυνομικούς με λακτίσματα.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στους συλληφθέντες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν -2- κινητά τηλέφωνα και-130- ευρώ.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :

-2,3- γραμμάρια κοκαΐνης,

-5- γραμμάρια κάνναβης,

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-140- ευρώ,

-93- νάιλον συσκευασίες και -2- χάρτινους κυλίνδρους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών».