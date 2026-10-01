Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ για τα βραδινά, που είναι προγραμματισμένα από τις 20:00 έως τις 22:00, αναμένεται έκδοση δελτίου της ΕΜΥ στις 18:00. Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων.

Από τη Ραφήνα τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα, ενώ αναμένεται στις 17:30 ενημέρωση για το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος» προς τις Κυκλάδες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Λαύριο, όπου τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν ενημέρωση για το απογευματινό δρομολόγιο των 18:30.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.