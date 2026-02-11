Οι άνεμοι που πνέουν στα πελάγη αναμένεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ.

Ορισμένα δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς απαγορευτικό απόπλου αλλά και τροποποιήσεις εξέδωσε κάποιες εταιρείες για την Πέμπτη (12/2) από το λιμάνι της Ραφήνας.

Οι ανακοινώσεις των Golden Star Ferries και Fast Ferries

Golden Star Ferries

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περιοχές πλόων του Ε/Γ – Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ, αύριο 12/02/2026 το δρομολόγιο από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το επιβατικό κοινό ενημερώνεται με μέριμνα της εταιρείας.

Fast Ferries

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών με ανέμους υψηλού κυματισμού στις περιοχές πλόων του και λιμένες προσέγγισης του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π, τα δρομολόγια της Πέμπτης 12/2/2026 και Παρασκευής 13/2 τροποποιούνται ως ακολούθως:

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Μύκονο ώρα 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα θα εκτελεστεί με αναθεωρημένο ωράριο ως εξής:

ΑΠΟ ΜΥΚΟΝΟ 10:00 ΓΙΑ ΤΗΝΟ (ΑΦ ΑΝ) 1035-1050, ΑΝΔΡΟ 1225- 1240 ΡΑΦΗΝΑ ΑΦΙΞΗ 14:40,

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο ώρα 17:30 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 από Μύκονο 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 Το δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 17:30 για Άνδρο-Τήνο- Μύκονο θα εκτελεστεί κανονικά.

Οι επιβάτες ενημερώνονται από την εταιρεία.