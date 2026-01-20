Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία λόγω κακοκαιρίας.

Με νεότερη ενημέρωση από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 αύριο το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Τέλος, σημειώνεται ότι από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων.