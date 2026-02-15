Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή των δρομολογίων των πλοίων. Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια από τα κυριότερα λιμάνια της χώρας.

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στον Πειραιά, στην Ραφήνα και στο Λαύριο, ενώ τα πρωινά και τα μεσημεριανά δρομολόγια έχουν ήδη ακυρωθεί.

Μετά τις 17:00 το απόγευμα θα λάβουν νέα ενημέρωση οι επιβάτες από τις λιμενικές αρχές για τον αν θα υπάρξει άρση των περιορισμών.

Διακοπή δρομολογίων και σε τοπικά δρομολόγια

Παράλληλα έχει διακοπεί και η σύνδεση Αγίας Μαρίνας και Νέων Στύρων, λόγω των πολλών μποφόρ.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα, με την απαγόρευση απόπλου να επηρεάζει τις γραμμές της Καβάλας προς τον Πρίνο της Θάσου, καθώς και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Το Λιμεναρχείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία.