Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν τρία ναυτεργατικά σωματεία, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών.

Οι ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση, κατάσταση που, σύμφωνα με τα σωματεία, εγκυμονεί κινδύνους .

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε χθες παράνομη την απεργιακή κινητοποίηση, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ). Παρά τη δικαστική απόφαση, τα ναυτεργατικά σωματεία ανακοίνωσαν ότι η απεργία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων», με τη συμμετοχή και του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων προς το Λιμεναρχείο Ραφήνας.