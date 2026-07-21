Δεν επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια που συνέδεαν τη σορό που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη με την εξαφάνιση της Κινέζας Γιου Τινγκ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, το γενετικό υλικό που παραχώρησε ο σύζυγός της δεν ταυτοποιήθηκε με εκείνο της γυναίκας που εντοπίστηκε στο εγκαταλελειμμένο κτήριο της οδού Ευελπίδων.

Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), όταν ένας άστεγος άνδρας μπήκε στο παλιό βιομηχανικό κτήριο αναζητώντας καταφύγιο.

Ακολουθώντας μια έντονη και δυσάρεστη οσμή, έφτασε σε ένα από τα δωμάτια του χώρου, όπου βρέθηκε μπροστά σε μια βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο κάτω άκρο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία. Βάσει των αρχικών εκτιμήσεων, η άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, είχε ύψος περίπου 1,65 μ., διέθετε κοκκινωπά μαλλιά μαζεμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο μπλουζάκι με αντίστοιχο σορτσάκι.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν εξονυχιστικά όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης. Παράλληλα, συγκεντρώνεται και αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό του ατόμου ή των ατόμων που μετέφεραν τη βαλίτσα στο κτήριο.

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