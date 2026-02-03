Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου, ο οποίος εκτελέστηκε στη Νέα Πέραμο.

Για ώρες οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έκαναν ερωτήσεις στη νεαρή κοπέλα, προκειμένου να βρουν απαντήσεις για το κίνητρο της αρπαγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα δεν «φώτισε» ιδιαίτερα την υπόθεση. «Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του θύματος.

«Δεν υπήρξε επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια»

Παράλληλα, καλά πληροφορημένες πηγές ξεκαθάρισαν ότι «ακόμα και κάποιες αναφορές, υπόνοιες ή σκέψεις που είχε η σύντροφος του 27χρονου, πρέπει να ερευνηθούν κατά πόσο έχουν υπόσταση».

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης πάντως, παρά τα όσα έχουν δει από το πρωί το φως της δημοσιότητας», διέψευσαν ότι υπήρξε επικοινωνία των δραστών με κάποιο μέλος της οικογένειας.

«Μέχρι τώρα κανένα από τα άτομα που εξετάσαμε δεν μας είπε ότι υπήρξε οποιουδήποτε είδους επικοινωνία ή απαίτηση από τους ανθρώπους που άρπαξαν τον νεαρό. Αν υπήρξε και δεν μας το λένε, τότε αποκρύπτουν ένα πολύ σοβαρό στοιχείο».

Οι αστυνομικοί είναι σε αναμονή της βαλλιστικής εξέτασης ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε γενετικό υλικό των δραστών πάνω στο σώμα του θύματος.

Κρίσιμο στοιχείο για την πορεία των ερευνών είναι το αυτοκίνητο.

Οι Αρχές αναζητούν την διαδρομή διαφυγής από το σπίτι του θύματος, αλλά και αν την ημέρα της εκτέλεσης, χρησιμοποίησαν το ίδιο όχημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος είναι αραιοκατοικημένο και δεν βοηθά στη συγκέντρωση οπτικού υλικού.