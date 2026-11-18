Αναστάτωση επικράτησε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα, την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με αφορμή τις εκκρεμότητες στην καταβολή των Μέσων Ατομικής Προστασίας και του γάλακτος στους εργαζομένους του δήμου για το έτος 2023.

Η συζήτηση συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, όταν εργαζόμενος του δήμου πήρε τον λόγο και, σε ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τη μακρά αναμονή καταβολής των χρημάτων που δικαιούται.

«Δεν έχω να φάω», τόνισε μεταξύ άλλων ο εργαζόμενος, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται.

Ο άνθρωπος υποστήριξε πως παραμένει απλήρωτος για τα ΜΑΠ από το 2023, ζητώντας από τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση των εκκρεμοτήτων. Στο πλευρό του βρέθηκαν και άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, διεκδικώντας την απόδοση των παροχών που, όπως επισημαίνουν, καθυστερούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Evosmos.gr