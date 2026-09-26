Στο πλαίσιο της δεοντολογίας σου δημοσιεύω αυτούσια την απάντηση του δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου σε σχέση με τον λόγο της διακομιδής του στο νοσοκομείο του νησιού. Να θυμίσω μόνο πως όταν πήρα τηλέφωνο χθες στο δημαρχείο είπα κανονικά το όνομά μου και την ιδιότητά μου, για να επικοινωνήσει μαζί μου ο δήμαρχος. Εάν δεν τα συγκράτησε η γραμματέας του, δεν είναι δική μου ευθύνη.

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