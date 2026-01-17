Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Tέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν και σε κείνους που υποστήριξαν δημόσια ότι ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος εξαφανίστηκε στην Κρήτη διότι δεχότανε bullying, βάζει ο πατέρας του Γιώργος Τσικόπουλος, μιλώντας στη «Ζούγκλα».

Ο πατέρας του Αλέξη σε μια κουβέντα ανοιχτή, μιλά ξεκάθαρα για τον γιο του, το εργασιακό του, αλλά και το προσωπικό του περιβάλλον, ενώ δίνει και μια τελική απάντηση για το τι πιστεύει εκείνος ότι τον οδήγησε στο να εξαφανιστεί.

Όπως τονίζει, με τον Αλέξη είχαν μια άριστη σχέση και συζήταγαν τα πάντα, ενώ διευκρινίζει πως εάν το παιδί του είχε οποιοδήποτε πρόβλημα, του το έλεγε.

Μάλιστα κάνει σαφές πως ακόμα και από το εργασιακό του περιβάλλον, ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ήταν πολύ ευχαριστημένος, κάτι το οποίο το επεσήμανε συνεχώς σε εκείνον.

«Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου έλεγε το πόσο ευχαριστημένος είναι στο νοσοκομείο με τους καθηγητές και τους συναδέλφους του», λέει και προσθέτει «είχε μεγάλη χαρά που ήταν εκεί, ήθελε να βοηθήσει. Στο εργασιακό του περιβάλλον ήτανε πολύ αποδεκτός. Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν και ανταγωνισμοί αλλά αυτό είναι μια ευγενής άμυλα. Ο Διευθυντής του και ο Επιμελητής του ήτανε πάντα δίπλα του. Με έπαιρνε τηλέφωνο ενθουσιασμένος. Μου έλεγε “σκέφτομαι αν ανταποδώσω την καλοσύνη που μου έκαναν στο νοσοκομείο, θέλω να τους βοηθήσω”».

Ερωτηθείς για το εάν θα μιλούσε δημόσια σε περίπτωση που υπήρχε θέμα bullying με τον γιο του, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη: «Βεβαίως και θα μιλούσα δημόσια, θα έλεγα ότι το παιδί μου δεχόταν bullying ανοιχτά».

Ακούστε όλα όσα είπε:

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εξαφανισμένο γιατρό

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται εδώ και 41 ημέρες, ενώ οι έρευνες για την αναζήτησή του συνεχίζονται.

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Μάλιστα τότε το Zougla.gr είχε επικοινωνήσει εκ νέου με τον πατέρα του ο οποίος είχε αναφερθεί αναλυτικά στο τελευταίο αυτό τηλεφώνημα.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο, ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις Αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert ενώ τόσο ο πατέρας του, όσο και η μητέρα του απεύθυναν πολλές φορές έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Παρόλο που μέχρι στιγμής οποιαδήποτε πληροφορία δεν έχει ουσιαστικά βοηθήσει, το τελευταίο 24ωρο έρχεται στο φως της δημοσιότητας μια νέα μαρτυρία γυναίκας, η οποία ισχυρίζεται πως τον είδε κάτω από μια γέφυρα όσο έβρεχε καταρρακτωδώς και τον ρώτησε «πού πας παιδί μου με τέτοια βροχή;».

Όπως ισχυρίζεται η μάρτυρας, εκείνος δεν απάντησε, αλλά την ρώτησε αν έχει νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και εκείνος έφυγε.