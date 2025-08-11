«Δεν είχα καμία απολύτως ανάγκη να προβώ σε παράνομες δραστηριότητες με σκοπό το κέρδος» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην αστυνομικός και γνωστός από τη δράση του στο TikTok, που πήρε το δρόμο για τη φυλακή το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, για να αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται ανέφερε και την οικονομική του κατάσταση:

«Εκτός του εισοδήματός μου από τη θέση που είχα στην Ελληνική Αστυνομία, διαθέτω σημαντικούς οικονομικούς πόρους και εισοδήματα από την οικογενειακή περιουσία ενώ επίσης αποκόμιζα σημαντικά ποσά λόγω της δημοφιλίας μου από την εφαρμογή Tik Tok».

Ο φίλος του, μπορεί να τα πήρε όλα πάνω του , φαίνεται όμως πως υπήρχαν και άλλα στοιχεία που μέτρησαν σε βάρος του πρώην αστυνομικού. Όπως τηλεφωνικές συνομιλίες, καθώς οι αρχές τον παρακολουθούσαν για μήνες μετά από καταγγελία που είχαν για τη δράση του, με τον ίδιο πάντως να επιμένει ότι :

«Τα συμπεράσματα της αστυνομίας είναι εντελώς αυθαίρετα και ερμηνεύονται εντέχνως κατά τρόπο που δημιουργείται η εντύπωση μίας εγκληματικής δράσης που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται».

Στο απολογητικό του υπόμνημα, που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», ο γνωστός τικ τόκερ αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για τα ναρκωτικά που είχε ο φίλος του και τα οποία έριξε από το παράθυρο όταν είδε τους αστυνομικούς .

«Σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου η τυχόν κατοχή ή επιμελώς Η απόκρυψη εκ μέρους του των ναρκωτικών , γεγονός το οποίο ουδέποτε θα επέτρεπα ούτε θα αποδεχόμουν».

Τι αναφέρει το απολογητικό του υπόμνημα

Στο απολογητικό του υπόμνημα ο πρώην αστυνομικός ξεκίνησε περιγράφοντας τη γνωριμία του με τον συγκατηγορούμενό του :

«Τον γνωρίζω τα τελευταία τρία χρόνια μέσω κοινής παρέας .Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην Αθήνα ,τον είχα φιλοξενήσει ορισμένα Σαββατοκύριακα και είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας φιλική σχέση , ενώ με έχει βοηθήσει κάποιες φορές στην επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου .

Πριν από δύο εβδομάδες , με ενημέρωσε ότι θα ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, όπου μένει , στην Αθήνα , προκειμένου να εργαστεί και μου ζήτησε να τον φιλοξενήσω προσωρινά , καθώς μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψής του , δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μισθώσει άμεσα κάποιο σπίτι ή κατάλυμα».

Λίγες ημέρες όμως μετά , σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πρώην αστυνομικού , ο φίλος του , τον ενημέρωσε ότι τελικά ναυάγησε η συμφωνία που είχε για δουλειά.

«Επειδή θα πήγαινα διακοπές στην Αλεξανδρούπολη , στους δικούς μου , του είπα ευγενικά ότι δεν θα μπορούσε να παραμένει στο σπίτι μου και μου ζήτησε να παρατείνει τη διαμονή καθώς προσπαθούσε να κάνει κάποιες επαγγελματικές επαφές , γεγονός που αν και με ενόχλησε αναγκάστηκα να δεχτώ».

Η έρευνα στο σπίτι

Ο πρώην αστυνομικός , περιγράφει στο υπόμνημά του , τα όσα έγιναν την Δευτέρα 4 Αυγούστου που οδήγησαν και στη σύλληψή του. Εκείνο το πρωινό πήγε να πάρει ένα χαρτί για το πόθεν έσχες του, όταν οι πρώην συνάδελφοί του τον ενημέρωσαν ότι θα κάνουν έρευνα στο σπίτι του.

«Χωρίς αντίρρηση τους ακολούθησα. Όταν φθάσαμε στο σπίτι ο φίλος μου στη θέα τόσο των αστυνομικών όσο και τη δική μου ,προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο μας στο διαμέρισμα και έπειτα κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα , όπου και τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια με ενημέρωσαν ότι στη διάρκεια των δευτερολέπτων, που παρέμεινε στην τουαλέτα, απέρριψε εκτός παραθύρου σε ακάλυπτο χώρο συσκευασία που περιείχε ναρκωτικά, πιθανώς κοκαΐνη».