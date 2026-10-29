Στις έξι το απόγευμα ο «Mr Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος θα μπει στο γραφείο της 14ης Ανακρίτριας για να απολογηθεί για τη νέα δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του για εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επιχειρηματίας πίσω από το Χωριάτικο, μπορεί να εμφανιζόταν ως μάγειρας, ταμίας, υπάλληλος φύλαξης και αρτοποιός για τις αρχές όμως είναι ο άνθρωπος που είχε «χτίσει» ένα δίκτυο εταιρειών και ακινήτων σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο .

Η Ζούγκλα αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης του με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έκρυβε ακόμη και το ποιος ήταν.

Για τους δικούς του ήταν ο Daddy και ο Boss για τους ξένους ήταν ο Φάνης,ο Νεκτάριος και ο Ζώης.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ, όταν τον αναζήτησε αστυνομικός της Δίωξης Εκβιαστών και φέρνει στο φως η Ζούγκλα. Η συνομιλία καταγράφεται στις 30 Απριλίου και ώρα 14: 20

Γιαννακόπουλος : Ναι;

Αστυνομικός : Ναι ο κύριος Γιαννακόπουλος ;

Γιαννακόπουλος : Δεν είμαι ο Γιαννακόπουλος Ε..λέγομαι Ζώης

Αστυνομικός : Ναι .Ο κύριος Γιαννακόπουλος ;

Γιαννακόπουλος : Ε,έχει άλλο τηλέφωνο Να σας δώσω ένα άλλο τηλέφωνο να τον πάρετε;

Αστυνομικός : Ναι, δώστε το μου

Ο «Ζώης» δίνει στον αστυνομικό το τηλέφωνο υποτίθεται του Γιαννακόπουλου αλλά στην πραγματικότητα έδωσε το τηλέφωνο της βοηθού του με τις αρχές να συμπεραίνουν ότι ήθελε να μάθει άμεσα τον λόγο που τον καλεί η αστυνομία αλλά και να μην προδοθεί ταυτόχρονα.

Ήταν στην Αλβανία ενώ είχε περιοριστικό όρο «απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα».

Τον περασμένο Οκτώβριο στον Άγγελο Γιαννακόπουλο είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για την υπόθεση με το λάδωμα αστυνομικών στη Μύκονο. Υπόθεση που εκδικάζεται αύριο .Όμως στις 15.04.2026 ήταν στην Αλβανία και είχε σκοπό να ταξιδέψει και σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που έχει με τη βοηθό του:

Βοηθός : Πότε φθάσατε μου είπε να σας ρωτήσω.

Γιαννακόπουλος : Οκ. Αλβανία και έφτασα χθες .Χθες το μεσημέρι.

Σε άλλη συνομιλία με την βοηθό φαίνεται ότι είχε σκοπό να ταξιδέψει στο Ντουμπάι αλλά και σε χώρες της Ευρώπης.

Η έρευνα έδειξε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραφε στα… παλιά του τα παπούτσια την απαγόρευση εξόδου από την χώρα και στις 15.04.2026 αναχώρησε οδικώς από την Αθήνα και μέσω Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου μπήκε στην Αλβανία.

Η παρουσία του στο εξωτερικό επιβεβαιώνεται και από συνομιλία της φίλης του

Γυναίκα : Πέρασες καλά;

Φίλη : Ναι ναι με τον Άγγελο όλοι φύγαμε κάναμε μπάνιο στη ζέστη σε άλλη χώρα.

Η φίλη του Γιαννακόπουλου ταξίδεψε αεροπορικώς προς τα Αραβικά Εμιράτα με τον Mr Χωριάτικο να την συναντά εκεί όπως προκύπτει από τη συνομιλία.