Οι Σέρρες έχουν βυθιστεί στο πένθος για τον άδικο θάνατο του 17χρονου, ο οποίος σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 6 Ιανουαρίου.

Ο 17χρονος έχασε την ζωή του μετά από περιστατικό ξυλοδαρμού με 16χρονο. Ο δράστης του επιτέθηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 16χρονος έχει ομολογήσει και συλληφθεί από τις Αρχές.

Ο αδερφός του ανήλικου κατηγορούμενου εξέφρασε τη συντριβή της οικογένειας και υποστήριξε πως πρόκειται για μια τραγική στιγμή που δεν χαρακτηρίζει τον αδερφό του.

«Ο αδερφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, δήλωσε πως η οικογένειά του βιώνει μια βαθιά δοκιμασία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την οικογένεια του θύματος.

«Ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

Δείτε το βίντεο:

Ο δράστης ήταν παραβατικός από 13 χρονών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από οικογένεια με σοβαρά προβλήματα, καθώς και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές και άλλα αδικήματα.

Το παιδί είναι παραβατικό από τα 13 του χρόνια. Το έχουν πιάσει για μικροκλοπές, για μικροποσότητα ναρκωτικών, και έχει προσαγωγές. Την επιμέλεια είχαν ζητήσει να την πάρουν οι αδερφές της μητέρας του, αλλά αυτή δεν την έδινε.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε Επιμελητής Ανηλίκων της Εισαγγελίας στις Σέρρες.

Οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από οικογένεια με σοβαρά προβλήματα, καθώς και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές και άλλα αδικήματα.

Το παιδί είναι παραβατικό από τα 13 του χρόνια. Το έχουν πιάσει για μικροκλοπές, για μικροποσότητα ναρκωτικών, και έχει προσαγωγές. Την επιμέλεια είχαν ζητήσει να την πάρουν οι αδερφές της μητέρας του, αλλά αυτή δεν την έδινε.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε Επιμελητής Ανηλίκων της Εισαγγελίας στις Σέρρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε. Πληροφορίες που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία.

Από όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, χθες το βράδυ περίπου στις 9:30 μμ. στην περιοχή του Μητροπολιτικού Ναού των Σερρών ο 17χρονος, μαθητής του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών, φέρεται να ήρθε στα χέρια με συνομήλικό του για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα για ένα μήνυμα που εστάλη και αφορούσε ένα κορίτσι. Μετά μπήκε σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών για να πλυθεί, και στη συνέχεια, πριν τις 10 μμ. κατευθύνθηκε στο σπίτι του. Ωστόσο, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας, αλλά φέρεται να πήγε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν σήμερα άνδρες του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σερρών, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία και προχώρησαν στη συλλογή αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων από τον χώρο.

Πηγή: LionNews