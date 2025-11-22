Oργή, ντροπή και αγανάκτηση προκαλούν τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω της «Zούγκλας» σχετικά με τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα αποκάλυψε ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις και κυρίως πολιτικές. Πρόκειται για καταγγελίες σχετικά με απευθείας αναθέσεις προμηθειών και ρεμούλα με υπερτιμολογήσεις οδοντικών και άλλων εμφυτευμάτων στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Σημειώνεται πως η δημοσιογραφική έρευνα είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Ιούλιο και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα.

Σε εξέλιξη δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις στον Ευαγγελισμό και στο Παίδων

Τα νέα λοιπόν στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή της η δημοσιογραφική ομάδα της «Ζούγκλας» και προέρχονται από καταγγελίες αποκαλύπτουν πως η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αλλά και το νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού». Συγκεκριμένα τις Πανεπιστημιακές Κλινικές Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι οποίες υπάγονται στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Υποθέσεις, επίσημα έγγραφα, αποφάσεις και δαπάνες αποτυπώνουν ένα σύστημα χωρίς έλεγχο και χωρίς όρια.

Στο επίκεντρο αυτών των αποκαλύψεων βρίσκεται ένας πολύ γνωστός διευθυντής χειρουργός, ο Χ.Π., (Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός) ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο σε ένα πλέγμα απευθείας αναθέσεων, υπερκοστολογημένων προμηθειών και οικονομικών παρατυπιών.

Μάλιστα η «Ζούγκλα» ήδη από τον Σεπτέμβριο δημοσίευσε αποφάσεις που μπορεί εύκολα κανείς να τις βρει στη «Διαύγεια», και αφορούν απευθείας αναθέσεις με υπερτιμολογήσεις εμφυτευμάτων.

Υπέρογκες χρεώσεις ανά ασθενή που φτάνουν και τις 107.0000 ευρώ

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν δεκάδες επεμβάσεις με υπέρογκες χρεώσεις ανά ασθενή, που ξεκινούν από 28.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 107.0000 ευρώ. Πρόκειται για δαπάνες με απευθείας αναθέσεις σε έναν και μόνο προμηθευτή εμφυτευμάτων , παραγγελίες εμφυτευμάτων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε επιτροπές εγκρίσεων αυτών των δαπανών, ακόμα και ως προέδρου.

Αν και θα περίμενε κανείς πως έπειτα από τη δημοσίευση της υπόθεσης και των καταγγελιών , η Πολιτεία θα είχε κινηθεί για να λύσει το θέμα και να αποδώσει άμεσα ευθύνες, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, μέχρι και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη μόνο δύο ΕΔΕ.

Η πρώτη, αφορά στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και είναι χρεωμένη στον διοικητή του νοσοκομείου Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, ενώ η δεύτερη αφορά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού» και είναι χρεωμένη στην κ. Αριστούλα Πατσούρα, Παιδίατρο – Εντατικολόγο, διευθύντρια της ΜΕΘ και Διευθύτρια της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Τι απαντούν αυτοί που έχουν χρεωθεί τις ΕΔΕ

Η «Ζούγκλα» έχει επικοινωνήσει και με τους δύο που έχουν χρεωθεί τις ΕΔΕ οι οποίοι δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση, ενώ αρκέστηκαν να μας πουν να κάνουμε υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ωστόσο εκείνο το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το γεγονός πως έπειτα από αυτές τις δημόσιες καταγγελίες και αποκαλύψεις, μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί η Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση εισαγγελέα…ακόμα.

Κι εκτός από αυτό, ο πανεπιστημιακός λειτουργός ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σοβαρά σε αυτές τις υποθέσεις, παραμένει ακόμα στη θέση του. Δηλαδή το άτομο το οποίο φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή σε απευθείας αναθέσεις, μονοπωλιακές προμήθειες, υπερκοστολογήσεις και δαπάνες χωρίς τεκμηρίωση, συνεχίζει να εργάζεται κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα.

Οι αποκαλύψεις αυτές όμως δεν αφορούν μόνο τα δύο νοσοκομεία αλλά και τους θεσμούς που φέρεται πως σιωπούν ενώ κάποιοι άλλοι αποφεύγουν να μιλήσουν.

Σιγήν ιχθύος από το ΕΚΠΑ

Αρχίζοντας από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στην οποία ανήκουν οι κλινικές όπου καταγγέλλονται οι σπατάλες, ο πρόεδρος της σχολής, κ. Νικήτας Νικητάκης, σε επικοινωνία του με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση επί των λεπτομερειών του θέματος. Ανέφερε όμως πως είναι πλήρως ενημερωμένος για την υπόθεση και από το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας.

Επίσης τόνισε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές και ότι έχει εμπιστοσύνη στις ΕΔΕ. Παρ’ όλα αυτά η δημοσιογραφική ομάδα απέστειλε email προς εκείνον με συγκεκριμένα ερωτήματα πριν από λίγες ημέρες. Ο πρόεδρος της Σχολής, όπως ανέφερε, έχει ενημερωθεί για τα ερωτήματά μας αλλά επεσήμανε πως δεν έχει κάτι παραπάνω να προσθέτει από αυτά που ήδη μας είπε. Τέλος υποστήριξε πως δεν έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Ερωτήματα για την υπόθεση αυτή στείλαμε μέσω email πριν από λίγες ημέρες και στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή καρδιολογίας Γεράσιμο Σιάσο, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια απάντηση. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες ο Πρύτανης έχει ενημερωθεί για την υπόθεση.

Η «περίεργη» στάση του Υφυπουργού Υγείας

Για την υπόθεση με τις σπατάλες στα δύο νοσοκομεία, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Ζούγκλα» είναι ενημερωμένος εδώ και καιρό και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αλλά σύμφωνα με άτομα που μίλησαν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση μας ανέφεραν πως έμεινε στα συρτάρια με αποτέλεσμα οι απευθείας αναθέσεις με υπερτιμολογημένα χειρουργικά και οδοντιατρικά υλικά, συνέχιζαν να χρεώνουν το δημόσιο ταμείο.

Η δημοσιογραφική ομάδα ως όφειλε επικοινώνησε ακόμα με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιο Δεβελιώτη, αλλά και τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Αθανάσιο Υφαντή, προκειμένου να τους ενημερώσει για την υπόθεση. Και οι τρεις ανέφεραν ότι προς το παρών δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα.

Επικοινωνία έγινε και με την Διευθύντρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Όλγα Μπαλαούρα στην οποία ανήκουν τα δύο νοσοκομεία. Η ίδια επιβεβαίωσε τις ΕΔΕ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά ανέφερε πως δεν έχει ενημέρωση ακόμα για καμία εισαγγελική παρέμβαση. Την ίδια εικόνα έδωσε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα και άτομο από τη Διοίκηση του Παίδων.

Σιγή ασυρμάτου από την Ελληνική Δικαιοσύνη

Όπως τόνισαν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα παράγοντες της αγοράς, η εισαγγελική παρέμβαση είναι μονόδρομος, όμως η ελληνική Δικαιοσύνη δεν φημίζεται για τα γρήγορα αντανακλαστικά της απέναντι σε δημοσιευμένες καταγγελίες και παραμένει άγνωστο το κατά πόσον οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων ή ο Υφυπουργός έχει ενημερώσει τις εισαγγελικές Αρχές.

Είναι προφανές πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ καλά στημένο «παιχνίδι» εταιρειών – προμηθευτών που κάποιοι κερδίζουν υπέρογκά ποσά με υπερτιμολογήσεις.

Χρήματα φυσικά που πληρώνει στο τέλος ο ελληνικός λαός.

Ακούστε όμως κι αυτό… Σύμφωνα με πληροφορίες μας, όπως άλλωστε έχει γράψει η «Ζούγκλα», η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας είναι φίλη και ασθενής του γιατρού που βρίσκεται στο επίκεντρο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται…

Τι απαντά ο εμπλεκόμενος καθηγητής

Η «Ζούγκλα» έχει ήδη επικοινωνήσει με τον εμπλεκόμενο Καθηγητή και Διευθυντή της Κλινικής, ο οποίος μας ανέφερε ότι θα προτιμούσε να μην πει κάτι μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί πως έχουν καταγραφεί πολλαπλές διαμαρτυρίες και καταγγελίες, τόσο από μέλη ΔΕΠ όσο και από φοιτητές, σχετικά με τη συμπεριφορά και την άσκηση καθηκόντων του Χ.Π. εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Οι καταγγελίες αυτές, μολονότι δεν έχουν καταστεί όλες δημόσιες ή επίσημα καταγεγραμμένες, εκφράζονται σταθερά στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενισχύουν τη συνολική εικόνα διοικητικής και θεσμικής ασυμβατότητας.

Ο Χ.Π έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων, με συστηματικά παράπονα φοιτητών για αυταρχική στάση, και ανοικτές συγκρούσεις με συναδέλφους. Είναι ενδεικτικό ότι τρία υψηλόβαθμα μέλη ΔΕΠ υπέβαλαν παραιτήσεις από την Οδοντιατρική Σχολή λόγω του τοξικού κλίματος και της υποβάθμισης του παιδαγωγικού έργου. Σε δύο από αυτά τα πρόσωπα, ο κ. Χ.Π ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη, γεγονός που τεκμηριώνει τη βαθιά διάρρηξη εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν αφορά πια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συστηματική διοικητική και θεσμική εκτροπή, που δεν συνάδει με την άσκηση θέσεων κρίσιμης ευθύνης, ούτε στα δημόσια νοσοκομεία, ούτε στο πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με σταθερές αναφορές εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη θεσμική συνέπεια και τη διαφάνεια σε επιμέρους διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες ο Χ.Π είχε καθοριστικό ρόλο. Οι επιφυλάξεις αυτές, έστω και αν δεν έχουν πάντα λάβει επίσημη μορφή, συνιστούν επαναλαμβανόμενο προβληματισμό και εγείρουν εύλογα ερωτήματα για τη νομιμότητα των πρακτικών που ακολουθήθηκαν.

Και κάτι ακόμα: Παρά τη σοβαρότητα των διαμαρτυριών που έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα δημοσιοποιημένα στοιχεία σχετικά με τις προμήθειες η ηγεσία της Οδοντιατρικής Σχολής, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια ή διοικητική παρέμβαση.

Η έρευνα συνεχίζεται….

