«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα. Γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους». Αυτό είπε μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες αναστάτωσε δύο υπηρεσίες όταν εισέβαλε με καραμπίνα και πυροβόλησε 5 άτομα, τραυματίζοντάς τα ελαφρά.

«Ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου» πρόσθεσε και εξήγησε πώς ακριβώς κινήθηκε τις ώρες των επιθέσεών του σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια.

«Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το Πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα.

Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν.

Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρω τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν».

Ο 89χρονος οδηγείται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα.

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης