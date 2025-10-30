Επιμέλεια: Γ.Κ.

Με σοκαριστικά τραύματα στο πρόσωπο από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη, η 40χρονη Άγκνες μίλησε μέσα από το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η γυναίκα από τη Λιθουανία φαίνεται να μην επιθυμεί να απομακρυνθεί από τον σύντροφό της και χαρακτηρίζει «λάθος» τη σύλληψή του.

Σε δηλώσεις της στο Mega, η ίδια ανέφερε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια τα γεγονότα της επίθεσης, ενώ δεν έχει ακόμα πρόσβαση στο κινητό ή στο αυτοκίνητό της. «Δεν θυμάμαι τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν κενά στη μνήμη μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ο σύντροφός της ήταν παρών κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Η Άγκνες υποστήριξε ότι τα χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι της δημιούργησαν κενά μνήμης και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι γείτονες να εμπλέκονται στην επίθεση, αφήνοντας ανοικτό το σενάριο των παρανόμων ενεργειών από τρίτους. Παράλληλα, δήλωσε ότι ανησυχεί για την ασφάλεια των παιδιών της και ότι προτεραιότητά της είναι να βρίσκεται κοντά τους.

Η 40χρονη περιέγραψε την καθημερινότητά της ως γονέας και ανέφερε ότι διατηρεί σχέση αγάπης με τον σύντροφό της, παρά τις διαφωνίες και τα προβλήματα που είχαν κατά το παρελθόν. Αρνήθηκε ότι έχει πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού και υποστήριξε ότι οι τσακωμοί τους ήταν συνήθως ήπιοι και ελεγχόμενοι.

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση, αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του», ανέφερε.

Ο 50χρονος σύντροφός της προφυλακίστηκε, καθώς οι ισχυρισμοί του ότι το σπίτι τους έγινε στόχος διαρρηκτών δεν πείθουν τις Αρχές. Σε δηλώσεις του στο Mega, ανέφερε ότι βρήκε τη σύντροφό του χτυπημένη κατά την επιστροφή του από το αεροδρόμιο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία. Τόνισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην κακοποίηση και ότι επιθυμεί να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η 40χρονη αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης και η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων.

Πηγή: MEGA