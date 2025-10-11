Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Αθήνα με θύμα μια νεαρή γυναίκα, η οποία αναγκάστηκε να κλειδωθεί στο μπάνιο, για να προστατευτεί από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες γνωστού τηλεοπτικού δικτύου, όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα ζήτησε από τον σύντροφό της να χωρίσουν και να φύγει από το σπίτι της. Η αντίδρασή του ήταν εκτός ελέγχου, άρχισε να φωνάζει και να γίνεται επιθετικός.

Το θύμα προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνούσε με φίλες της για βοήθεια, μέσω μηνυμάτων. Ο άνδρας, πιστεύοντας πως συνομιλούσε με κάποιον άλλο άντρα, εξοργίστηκε.

«Μου είπε δεν με νοιάζει αν μπω φυλακή και πήγε να πάρει το μαχαίρι», περιγράφει η γυναίκα.

«Ήρθε στο δωμάτιο με έντονο ύφος, το βλέμμα του είχε αλλάξει εντελώς. Μου είπε δύο φορές «δεν θα είσαι άλλο με το κινητό» και μετά άρχισε να με χτυπάει.

Με χτύπησε τρεις φορές δυνατά στο μέτωπο. Ήταν εκτός εαυτού. Φώναζε ότι δεν τον νοιάζει να πάει φυλακή, γιατί «θα ξαναβγεί». Πήγε στην κουζίνα, πήρε ένα μαχαίρι κι εγώ έτρεξα στο μπάνιο, όπου κλειδώθηκα και προσπάθησα να ειδοποιήσω κάποιον».

Μέσα στον πανικό της, κάλεσε έναν φίλο της ζητώντας βοήθεια. Εκείνος ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Όση ώρα ήταν κλεισμένη στο μπάνιο, ο δράστης συνέχιζε να απειλεί ότι θα την σκοτώσει.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα άκουσε τον ήχο του μαχαιριού να πέφτει στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Δεν έχω κάνει τίποτα».

Το δικαστήριο αρχικά αποφάσισε την προσωρινή του αποφυλάκιση, υπό τον όρο να μην πλησιάζει και να μην επικοινωνεί με την παθούσα.