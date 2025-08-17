Το πρώτο του δημόσιο – προσωπικό – μήνυμα προς το κοινό, έπειτα από την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πασίγνωστος τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου, είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαζωνάκης, σύμφωνα με το STAR.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον στηρίζουν αυτή την περίοδο: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Παράλληλα, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, επανέλαβε τη βεβαιότητα του, ότι ο γνωστός καλλιτέχνης θα επιστρέψει τη Δευτέρα στο σπίτι του.

Η αντίδραση της οικογένειάς του

Να υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα τοποθετήθηκε δημόσια η οικογένειά του, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως για αυτούς αξία έχει πάνω από όλα «η ασφάλεια του Γιώργου», ενώ τόνισαν πως «οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης».