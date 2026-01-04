Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σε όλο το ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς εδώ και λίγη ώρα δεν είναι δυνατές οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις τόσο από το Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα κεντρικα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας κάτω από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Όλες οι πτήσεις από και προς την Ελλάδα επηρεάζονται από το τεχνικό αυτό ζήτημα και ήδη τεχνικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Προς το παρόν, εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα. Δηλαδή, οι πτήσεις που είναι στον αέρα πρέπει να προσγειωθούν σε ελληνικά αεροδρόμια «χειροκίνητα», κατά το λεγόμενο στη γλώσσα των αεροπόρων. Χωρίς τη χρήση των αυτόματων τεχνικών συστημάτων.

Δεν επηρεάζονται οι στρατιωτικές πτήσεις

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης και έλαβε τη διαβεβαίωση πως οι στρατιωτικές πτήσεις οποιουδήποτε τύπου πραγματοποιούνται κανονικά, διότι η πολεμική αεροπορία δεν χρησιμοποιεί αυτές τις συχνότητες.

Αρμόδια υπηρεσία για την επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας.