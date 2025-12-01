Μπλόκο επ’ αόριστον και συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του Δήμου Δέλτα, οι οποίοι έχουν αποκλείσει από το πρωί της Δευτέρας τα Διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σε σύσκεψη που είχαν νωρίτερα το απόγευμα, οι αγρότες αποφάσισαν αφενός να διατηρήσουν τον αποκλεισμό του ρεύματος προς την Αθήνα, και αφετέρου να προχωρούν καθημερινά από αύριο σε δίωρο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους.

Η κινητοποίηση εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως τονίστηκε, από αύριο αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι’ αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφέρειαρχης Θεσσαλίας.

Παραμένουν τα τρακτέρ σε ΠΑΘΕ και Ε65

«Τα τρακτέρ δεν θα φύγουν από το ένα ρεύμα, θα είναι συνέχεια κλειστό. Από εκεί και πέρα, κάθε μέρα, σε ώρες που θα αποφασίζουμε από το πρωί, θα κλείνουμε συμβολικά και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα Voria.gr ο Κώστας Ανεστίδης, αγρότης από τα Μάλγαρα και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Παράλληλα, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραμένει αποκλεισμένος από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, με πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στα σημεία εισόδου και εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας και σε τμήματα του δρόμου μεταξύ Σοφάδων και Προαστίου.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου αναμένεται η άφιξη οδηγών ταξί στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Την ίδια ημέρα, κτηνοτρόφοι θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για διαμαρτυρία, όπου προβλέπεται να χυθεί γάλα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Οι αγρότες ζητούν άμεση αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους και επιτάχυνση των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, τόνισε ότι «οι δρόμοι πρέπει και θα παραμείνουν ανοιχτοί, ενώ ο νόμος θα εφαρμοστεί», υπογραμμίζοντας τη βούληση για τήρηση της τάξης.

«Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα…»

«Είμαστε στην εθνική και μαζί με τον Ε 65 και ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι αγρότες βγήκαν και στα Μάλγαρα, κατάφεραν να βγουν επίσης στην ε.ο. Είμαστε 3-0, καλά πάμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρουδας εν μέσω χειροκροτημάτων για να συμπληρώσει:

«Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα αδειάσει την εθνική από τα τρακτέρ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό ήταν απειλή για τους συναδέλφους που έρχονται. Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα σε καίρια σημεία στην εθνική οδό, σε τελωνεία κλπ, όπου μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που μας συμπαραστέκονται».

Κιλκίς: Αγρότες απέκλεισαν με τρακτέρ το Τελωνείο των Ευζώνων

Εν τω μεταξύ, στους δρόμους έχουν βγει αγρότες και της Μακεδονίας αλλά και άλλων περιοχών της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι είναι συντονισμένοι με τις αποφάσεις της μεγάλης σύσκεψης που έγινε προ ημερών στη Νίκαια της Λάρισας.

Νωρίτερα, αγρότες του Νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου προς τη χώρα μας του Τελωνείου των Ευζώνων.

Ο αποκλεισμός έχει γίνει από 16 τρακτέρ και ισχύει μόνον για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ διέρχονται -για την ώρα- κανονικά.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κι άλλοι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κατευθυνθούν στο Τελωνείο των Ευζώνων με την Ελληνική Αστυνομία να έχει στήσει φραγμό στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο ύψος των Ευζώνων, ώστε να εμποδίσει τους αγρότες να κινηθούν προς το Τελωνείο.

Περισσότερα από 1.500 τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των Καρδιτσιωτών, καθώς από την Κυριακή άρχισαν να τοποθετούνται σκηνές και καθίσματα, δείχνοντας να είναι έτοιμοι από καιρό για αυτή τη διαμαρτυρία.

Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500 και με προοπτική αύξησης του αριθμού και ενίσχυσης των τρακτέρ. Απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, μεταξύ αυτών το κόστος παραγωγής που είναι εξαιρετικά υψηλό, η χαμηλή τιμή των προϊόντων που στο ράφι φτάνουν σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή και βεβαίως σε ότι αφορά την ενίσχυση που δόθηκε, πέραν του ότι οι αγρότες ισχυρίζονται ότι είναι πολύ μικρό το ποσό και δόθηκε καθυστερημένα, διαμαρτύρονται γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό από την ενίσχυση έχει αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς τους για να παρακρατηθεί.

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας από αγρότες και κτηνοτρόφους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (1/12), σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της Αλεξάνδρειας.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Η κινητοποίηση έληξε μετά από μία ώρα.