Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον μέσα στο ίδιο της το σπίτι στον Μαραθώνα. Η υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής (από άλλο παιδί της ηλικιωμένης), η οποία ανέφερε στην αστυνομία πως είχε χάσει τα ίχνη της γιαγιάς της εδώ και μία δεκαετία.

Η κόρη της θανούσας ομολόγησε πως απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να καρπώνεται παράνομα τη σύνταξή της, η οποία ανερχόταν στα 1.000 ευρώ μηνιαίως, επικαλούμενη συσσωρευμένα χρέη.

«Δεν είχα άλλη δουλειά»

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega, η γυναίκα παραδέχτηκε την πράξη της, προβάλλοντας ως δικαιολογία την οικονομική της ανέχεια, μέσω της οποίας, όπως ισχυρίστηκε, αποπλήρωσε χρέη με δόσεις.

Ερωτηθείσα για ποιον λόγο είχε τόσο μεγάλη ανάγκη τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της, απάντησε αφοπλιστικά: «Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια». Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν αποφάσισε να μην τη δηλώσει για να παίρνει τα χρήματα και αν ο γιος της το γνώριζε, η ίδια απάντησε θετικά.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα κίνητρά της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα», ενώ για τα οικονομικά της αδιέξοδα υποστήριξε πως: «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα».

Αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου της 90χρονης, η γυναίκα έδωσε μια συγκεχυμένη εικόνα: «Δεν ήταν καλά στα μυαλά της και κάπου έπεσε. Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν».

Η γυναίκα ισχυρίστηκε αρχικά πως έθαψε τη μητέρα της στον κήπο. Μάλιστα, για την ημέρα της ταφής ανέφερε: «Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Μπροστά την είχα βάλει. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά, αλλά όχι νύχτα». Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι υπέδειξε στις Αρχές ένα σημείο στην αυλή, απάντησε: «Ναι, το είπα. Και μου είπαν: “Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα”».

Η έρευνα στο υπόγειο και οι συλλήψεις

Η πραγματικότητα, ωστόσο, διέψευσε τους ισχυρισμούς της περί ταφής στον κήπο. Έπειτα από έρευνες στο σπίτι που υπέδειξε η καταγγέλλουσα εγγονή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα στο υπόγειο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σορός βρέθηκε σε κατάσταση σκελετοποίησης, τυλιγμένη σε νάιλον. Εξαιτίας της κατάστασης του μακάβριου ευρήματος, στο σημείο δεν κλήθηκε ιατροδικαστής, αλλά ειδικός ανθρωπολόγος.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Το αδίκημα της απάτης εις βάρος του Δημοσίου για την παράνομη είσπραξη της σύνταξης θα ερευνηθεί στο πλαίσιο ξεχωριστής δικογραφίας.

Το παραμύθι του γηροκομείου και η στάση των συγγενών

Για να καλύψει τα ίχνη της επί δέκα χρόνια, η συλληφθείσα φαίνεται πως έλεγε στους συγγενείς ότι η ηλικιωμένη φιλοξενούνταν σε γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο πατέρας της εγγονής που έκανε την καταγγελία εξήγησε γιατί η κόρη του άργησε τόσο να αντιληφθεί την απουσία της γιαγιάς της: «Η κόρη μου δεν ήξερε ότι η γιαγιά της έχει πεθάνει. Ήταν συνέχεια έξω. Μετά ήρθε εδώ. Διορίστηκε στα νησιά. Λείπει τώρα σε δύο, τρία νησιά». Για τη σχέση του με την πλευρά της κατηγορουμένης, πρόσθεσε: «Τι να σας πω τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια; Τότε ήταν εντάξει. Μετά, όταν χωρίσαμε εμείς, δεν ξέρω. Εφτά χρόνια ήμασταν μαζί. Δεν είχαμε και πολλά χρόνια».

Από την πλευρά της, η νυν σύζυγος του πατέρα ανέφερε πως κάποια στιγμή είχαν ενημερωθεί για τον θάνατο, αλλά με ασάφεια: «Δεν ξέρω πότε ήταν. Το δεκαπέντε ήταν. Το δεκαέξι ήταν που μας είπε ότι πέθανε. Δεν θυμάμαι».

Ο εγγονός, ο πρώην σύζυγος και οι γείτονες

Ο συλληφθείς εγγονός της 90χρονης, από την πλευρά του, ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε το μακάβριο μυστικό που κρυβόταν στο υπόγειο, αν και παραδέχεται πως είχε υποψίες. «Εμένα μου είχε πει ότι “την τακτοποίησα” και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι “την τακτοποίησα” και λοιπά. Δεν… Μετά δεν ήξερα. Πού να ξέρω; Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί. Έπαιρνε κάποια χρήματα. Δεν μου είχε πει κι εμένα τι ακριβώς», δήλωσε.

Καταπέλτης ήταν ένας από τους πρώην συζύγους της κατηγορουμένης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή: «Μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι “την τακτοποίησα”. Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν».

Τέλος, σοκαρισμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις η τοπική κοινωνία του Μαραθώνα. Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε την εικόνα που παρουσίαζε η κατηγορουμένη: «Ήταν λίγο περίεργη η συμπεριφορά της. Πέρναγε κάποιες φορές να πετάξει τα σκουπίδια και από το φέρσιμό της, το βλέμμα της, το ντύσιμό της, ήταν γενικώς περίεργη».